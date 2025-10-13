Les Apple Glass 2 auraient un visionOS hybride

Alors qu'on attend toujours la première version des Apple Glass, probablement d'ici un ou deux ans, la seconde génération se fait déjà remarquer. Selon les dernières rumeurs, les lunettes intelligentes de nouvelle génération d'Apple pourraient offrir deux modes avec un affichage intégré dans les verres.

Un système intelligent

Les Apple Glass 2, dotées d'un affichage intégré dans les verres, pourraient fonctionner en deux modes distincts selon l'appareil auquel elles sont connectées, d'après Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter « Power On ».

Les Meta Ray-Ban Display

Lorsqu'elles sont connectées à un Mac, les lunettes pourraient exécuter une version complète du système d'exploitation visionOS que l'on connait sur le Vision Pro, tout en passant à une interface plus légère et optimisée lorsqu'elles sont connectées à un iPhone. Un système hybride qui peut rappeller la Nintendo Switch.



Ces lunettes seraient en concurrence avec les lunettes intelligentes Ray-Ban Display de Meta, qui incluent un écran intégré et sont disponibles à partir de 799 $ aux États-Unis, la France y ayant droit courant 2026. Cependant, le journaliste américain rappelle que la première génération des lunettes intelligentes d'Apple, prévue pour être annoncée en 2026 et lancée en 2027, n'aura pas d'affichage intégré dans les verres. Elles incluront en revanche des haut-parleurs pour la lecture de musique, des caméras pour les photos et vidéos, une commande vocale et potentiellement des fonctionnalités liées à la santé.



Apple emprunterait alors le même chemin que Meta, précurseur sur ce marché, si l'on exclut les Google Glass dont les versions ont fini aux oubliettes.