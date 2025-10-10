iFixit impressionné par les Ray-Ban Display, mais les juge irréparables

Le démontage par iFixit des lunettes de réalité augmentée Ray-Ban Display de Meta met en lumière une technologie de pointe, mais souligne de sérieuses préoccupations quant à leur réparabilité. Cela ne surprendra pas le lecteur assidu, les appareils aussi compacts, comme les AirPods par exemple, ne peuvent pas être actuellement produits sans compromis sur l'accessibilité aux composants.

Un avant-goût des Apple Glass

Un technicien du site spécialisé a déclaré dans la vidéo accompagnant le démontage que ces lunettes intelligentes de première génération sont "clairement irréparables", un problème courant avec les technologies émergentes. Accéder à la batterie nécessite de séparer les branches et le cadre, un processus qui nécessite des compétences et des outils spécialisés, Meta ne fournissant aucun support pour les réparations. Les haut-parleurs soudés et les lentilles sur mesure sont tout aussi difficiles à remplacer, ces dernières étant difficiles à obtenir.

Les Meta Ray-Ban Display démontés.

Malgré ces inconvénients, iFixit a salué le savoir-faire, en particulier le système de guide d'ondes géométrique réfléchissant des lentilles, qui dirige la lumière vers les yeux du porteur via des miroirs partiellement réfléchissants, créant une expérience de réalité augmentée tout en masquant l'écran aux regards extérieurs. Un mini-projecteur dans la branche droite, utilisant un dispositif à cristaux liquides sur silicium (LCoS), produit une image nette de 600x600 pixels sans artefacts ni lueur révélatrice dans les yeux, contrairement aux anciens systèmes diffractifs.

Nous ne nous attendons pas à ce que le matériel de pointe soit facile à réparer dès le premier jour. Les guides d'ondes optiques et les puces submillimétriques ne laissent pas beaucoup de place aux vis et aux connecteurs. Mais nous avons constaté que mince et élégant ne signifie pas nécessairement scellé et jetable. Il suffit de regarder l'iPhone Air : il est plus fin et plus léger que jamais, mais étonnamment réparable. Les lunettes Meta Ray-Ban Display prouvent que la réalité augmentée portable n'est plus de la science-fiction. Nous avons maintenant besoin que les fabricants prouvent que les appareils portables réparables ne le sont pas non plus. Les batteries remplaçables, les branches modulaires et les verres interchangeables ne sont pas impossibles ; ils ne sont tout simplement pas encore une priorité. En attendant qu'ils le deviennent, nous continuerons à démanteler l'avenir et à rappeler au monde que la meilleure technologie n'est pas seulement puissante ou portable, elle est aussi réparable.

Cette technologie avancée, en particulier les lentilles coûteuses, conduit iFixit à supposer que Meta pourrait vendre ces lunettes à perte. Ils exhortent Meta à privilégier des batteries remplaçables, des branches modulaires et des lentilles interchangeables dans les futures versions. Vendues au prix de 800 $, les lunettes Ray-Ban Display sont disponibles depuis quelques semaines et ont été décrites comme "discrètes et intuitives" lors des premiers tests. Imaginez ce qu'Apple nous prépare avec les premières Apple Glass attendus pour 2027.