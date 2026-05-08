Amazon investira 15 milliards d’euros supplémentaires en France d'ici 2028

Amazon prévoit d’investir 15 milliards d’euros supplémentaires en France au cours des deux prochaines années. De quoi imaginer, peut-être un jour, une livraison en une heure comme celle récemment annoncée aux États-Unis ? Sans doute pas tout de suite, mais au moins de quoi assurer le maintien voire l’amélioration de la qualité du service actuel.

Amazon mise 15 milliards d’euros sur la France et promet 7 000 emplois en CDI

Amazon a récemment annoncé un plan d’investissement massif en France : plus de 15 milliards d’euros sur trois ans, entre 2026 et 2028. Il s’agit du plus grand engagement financier de l’entreprise dans le pays depuis son arrivée il y a plus de 25 ans, surpassant largement les cycles d’investissements précédents.



Ce budget couvre trois axes principaux. La logistique d’abord, avec la construction de quatre nouveaux centres de distribution : à Illiers-Combray et Beauvais dès septembre 2026 (1 000 emplois chacun), à Colombier-Saugnieu dans la même période (3 000 emplois), et à Ensisheim fin 2027 (2 000 emplois). Ces quatre sites représentent à eux seuls plus de 7 000 créations de postes en CDI. Amazon consacre également une part de cet investissement au renforcement de son infrastructure cloud et IA via AWS, et au développement de ses capacités technologiques existantes sur le territoire.

Le géant du commerce en ligne n’a pas manqué de souligner l’impact économique attendu pour les territoires. Le centre d’Augny, près de Metz, est cité en exemple : premier employeur privé du département de la Moselle, il a généré 4 000 emplois en un an et 2,5 millions d’euros de contributions fiscales locales en 2023. Les quatre nouvelles implantations visent des retombées comparables.



Sur le plan environnemental, Amazon présente l’expansion de son réseau comme un levier de décarbonation. En rapprochant les stocks des clients, l’entreprise affirme réduire les distances parcourues par les colis, et donc les émissions. Le site d’Augny aurait ainsi permis de diminuer l’empreinte carbone de 81 grammes de CO2 par colis. Dans plus de 20 villes françaises, deux colis sur trois seraient déjà acheminés sans véhicule thermique.



Enfin, cela devrait une fois de plus améliorer la fiabilité et la rapidité du service de livraison d'Amazon sur tout le territoire français. En tout cas, à minima, cela devrait permettre de profiter de la qualité du service actuel durant encore de nombreuses années.



Avec déjà plus de 25 000 salariés en CDI et 30 milliards d’euros investis depuis 2010, Amazon consolide sa position de premier créateur net d’emplois directs privés en France. Ce nouvel engagement intervient dans un contexte de forte pression sur l’attractivité économique du territoire. De quoi nous permettre d’avoir des produits Apple toujours très rapidement, la firme vendant directement sur la plate-forme d’Amazon ses dernières nouveautés comme le MacBook Neo à 699 € !

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