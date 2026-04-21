Apple TV débarque sur Amazon Prime Video en France

Apple et Amazon se rapprochent, Apple TV est désormais disponible en France directement via Prime Video pour un accès plus simple aux contenus.

Apple TV accessible via Prime Video en France dès aujourd'hui

Amazon et Apple ont mis du temps à se regarder en chiens de faïence, mais le mouvement est désormais acté : Apple TV est officiellement disponible en France via Prime Video depuis ce mardi 21 avril 2026. Le service rejoint ainsi une longue liste de pays déjà couverts, parmi lesquels l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon ou encore l’Inde.



Le principe est simple : les abonnés Prime peuvent souscrire à Apple TV directement depuis l’interface de Prime Video, sans télécharger d’application supplémentaire. L’abonnement est proposé à 9,99 € par mois, ou 99 € à l’année, avec résiliation possible à tout moment. Une seule facture, une seule application, et l’accès à l’ensemble du catalogue Apple Originals.

Ce catalogue, c’est précisément le principal argument de vente. Apple met en avant des productions qui ont largement contribué à asseoir sa réputation dans le secteur : Ted Lasso, Severance, Silo, Monarch : Legacy of Monsters, Masters of the Air, ou encore The Gorge. Les contenus français localisés sont également au programme, avec des titres comme Carême, Vrais Voisins, Faux Amis et Margo a des problèmes d’Argent. Apple souligne que ses productions cumulent 794 prix et plus de 3 400 nominations, dont plusieurs Emmy et un Oscar du Meilleur Film pour CODA.



La manoeuvre d’Amazon est cohérente avec sa stratégie de transformer Prime Video en véritable agrégateur de streaming. Apple TV vient s’ajouter à un catalogue complémentaire qui comprend déjà HBO Max, Paramount+, Crunchyroll, Ciné+OCS ou encore des droits sportifs comme Roland-Garros. L’objectif est clair, devenir le guichet unique où l’abonné pilote l’ensemble de ses services sans jongler entre les applications.



Pour les utilisateurs Apple, l’équation est à double tranchant. Passer par Prime Video simplifie la gestion des abonnements, mais cela signifie aussi sortir de l’écosystème d’Apple, qui dispose pourtant de sa propre application TV native sur tous ses appareils. Une question de confort face à une question de fidélité à la pomme, à vous de voir.