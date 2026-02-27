Paramount sur le point d'acquérir Warner Bros, Netflix jette l'éponge

Il n’aura fallu qu’un peu plus d’un mois pour que la rumeur devienne réalité. Netflix confirme le rachat de Warner Bros pour plus de 80 milliards de dollars, une annonce qui bouleverse totalement l’univers du streaming dans le monde. De quoi s'offrir des licences incroyables dont Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones et Friends.



: Paramount a repris la main, Netflix s'est retiré.

Netflix veut Warner Bros

Netflix s'est retiré de la course pour le rachat de Warner Bros Discovery (WBD), ouvrant ainsi la voie à Paramount Skydance pour prendre potentiellement le contrôle total de l'entreprise dans une transaction valorisée à environ 111 milliards de dollars, dette incluse.

Netflix avait auparavant négocié un accord pour acquérir les principaux actifs de Warner Bros. - y compris les studios Warner Bros., HBO et le service de streaming HBO Max - dans une opération en numéraire et en actions valorisée à 72 milliards de dollars en capitaux propres, soit environ 82,7 milliards de dollars dette comprise. Cependant, après que Paramount Skydance ait soumis une offre révisée en numéraire de 31 dollars par action pour l'ensemble de WBD - jugée « proposition supérieure » par le conseil d'administration de WBD, Netflix a choisi de ne pas augmenter son offre.



Dans un communiqué publié le jeudi 26 février 2026, les co-PDG de Netflix, Ted Sarandos et Greg Peters, ont déclaré :

La transaction que nous avions négociée aurait créé de la valeur pour les actionnaires avec un chemin clair vers l'approbation réglementaire. Cependant, nous avons toujours été disciplinés, et au prix requis pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance, l'opération n'est plus financièrement attractive, nous déclinons donc de surenchérir sur l'offre de Paramount Skydance.Nous pensons que nous aurions été de bons gardiens des marques iconiques de Warner Bros., et que notre accord aurait renforcé l'industrie du divertissement tout en préservant et en créant davantage d'emplois de production aux États-Unis. Mais cette transaction a toujours été un "nice to have" au bon prix, et non un "must have" à n'importe quel prix.

Les actions de Netflix ont fortement progressé - en hausse d'environ 8,5 % à 10 % en après-Bourse -, reflétant l'approbation des investisseurs face à la décision de l'entreprise d'éviter de surpayer.



Le conseil d'administration de WBD, qui avait initialement recommandé l'offre de Netflix, considère désormais l'offre de Paramount Skydance comme supérieure. Le PDG de WBD, David Zaslav, a indiqué que l'offre de Paramount « créera une valeur considérable », et que l'entreprise est « enthousiaste à l'idée du potentiel d'une entité combinée Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery ».



Si l'acquisition par Paramount Skydance aboutit, elle placerait Warner Bros., HBO, CNN, CBS News et d'autres actifs sous une même entité. Un énorme paquebot. Le propriétaire de Paramount, Larry Ellison (connu pour son association avec Donald Trump), prendrait le contrôle de ce vaste portefeuille médiatique. L'accord prévoit notamment une indemnité de rupture réglementaire de 7 milliards de dollars payable par Paramount en cas de blocage antitrust, ainsi que la prise en charge par Paramount des 2,8 milliards de dollars d'indemnité de rupture dus à Netflix.



Cependant, la transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à un vote des actionnaires (prévu le 20 mars 2026), de sorte que l'issue demeure incertaine en raison des éventuels obstacles, notamment en matière de concurrence vu l'ampleur de l'entité combinée.