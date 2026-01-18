Netflix tue-t-il la narration cinématographique traditionnelle ?

L’acteur américain Matt Damon a révélé comment la plateforme de streaming modifie radicalement la structure narrative des films pour s’adapter aux habitudes de visionnage des utilisateurs, souvent distraits par leur smartphone.

Netflix adapte ses films aux spectateurs distraits, selon Matt Damon

Lors d’une récente apparition dans le podcast de Joe Rogan pour promouvoir leur nouveau film « The Rip », Matt Damon et Ben Affleck ont dévoilé les coulisses de la production Netflix. L’acteur a expliqué que Netflix demande désormais aux créateurs de placer une grosse séquence d’action dans les cinq premières minutes du film, abandonnant la structure classique qui réservait le grand spectacle pour le troisième acte.



Plus révélateur encore, Damon a déclaré que Netflix suggère de répéter l’intrigue trois ou quatre fois dans les dialogues, car les spectateurs regardent tout en consultant leur téléphone. Cette approche transforme en profondeur l’écriture cinématographique traditionnelle. Fini le temps où les films exigeaient l’attention totale du public pendant deux heures.

Ce changement de paradigme modifie fondamentalement la manière dont les histoires sont racontées. Les réalisateurs doivent désormais tenir compte d’une audience dont l’attention se mesure en secondes plutôt qu’en minutes. L’enjeu n’est plus de construire une montée dramatique progressive, mais de capter immédiatement l’attention avant que le spectateur ne passe à autre chose.



Cependant, Ben Affleck a nuancé ces propos en citant l’exemple de la série « Adolescence » sur Netflix, qui ne suit aucune de ces nouvelles règles et connaît pourtant un grand succès. Selon lui, cela démontre qu’un contenu de qualité peut toujours captiver sans recourir à ces artifices.



Cette évolution soulève des questions fondamentales sur l’avenir du cinéma à l’ère du streaming. Si les plateformes continuent à privilégier l’adaptation aux habitudes de consommation distraite plutôt que l’excellence narrative, assistera-t-on à un appauvrissement progressif de la création cinématographique ? Ou bien les œuvres exigeantes continueront-elles à trouver leur public malgré ces nouvelles contraintes ?