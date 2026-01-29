F1 devient le film le plus regardé de l’histoire d’Apple TV

Apple a annoncé aujourd’hui via un post sur X que le film F1 était le plus vu de la plateforme, célébrant une nouvelle grande victoire pour l’équipe APXGP. Le thriller de course à haute tension, porté par Brad Pitt et réalisé par Joseph Kosinski, est donc aussi à l'aise en tête du box-office qu’en streaming.

Un film déjà culte

Après un parcours triomphal au cinéma, plus de 630 millions de dollars de recettes mondiales et le statut de plus gros succès original d’Apple au box-office, le film a débarqué sur Apple TV+ le 12 décembre (sauf en France), après ses sorties digitales, Blu-ray et 4K UHD. Il a rapidement conquis le public en streaming, restant en tête des classements pendant de longues semaines, porté notamment par sa récente nomination aux Oscars dans la catégorie prestigieuse du "Meilleur film" (parmi quatre nominations au total).

Ce succès en streaming était très attendu au vu de ses performances exceptionnelles au cinéma et des éloges reçus pour son authenticité et son côté grand public ultra-efficace. Parmi les autres films originaux Apple qui cartonnent, on retrouve le film d’action SF The Gorge avec Anya Taylor-Joy, ou encore Wolfs avec George Clooney et Brad Pitt… mais aucun n’a atteint le record de visionnage de F1.



Another win for Team APXGP.



Watch Best Picture nominee #F1TheMovie on Apple TV. pic.twitter.com/vMTCqWJliM — Apple TV (@AppleTV) January 29, 2026

Comment regarder F1 dès maintenant

Si vous n’avez pas encore vécu l’adrénaline :

Streamez-le instantanément avec un abonnement Apple TV+ (7 jours d’essai gratuit pour les nouveaux abonnés). Sauf en France, à cause de la chronologie des médias.

Disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, smart TV, Roku, Fire TV, PlayStation, Xbox, appareils Android et directement dans votre navigateur sur tv.apple.com.

Inclus dans les packs Apple One avec Partage familial (jusqu’à 6 personnes).

Si vous ne voulez vraiment pas vous abonner, vous pouvez toujours acheter ou louer le film en numérique sur Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play et d’autres plateformes.