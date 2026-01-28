C'est parti pour la saison 3 de la série comédie Shrinking, la saison 4 officialisée

Il y aura bien une saison 4 de Shrinking, annonce officielle d'Apple faite cette nuit, un jour seulement avant le lancement de la saison 3. En effet, les fans de la série peuvent commencer dès maintenant le visionnage de la troisième saison de Shrinking, avec les compères Jason Segel et Harrison Ford.

Une série bien aimée

L'une des séries les plus populaires et nominées aux Emmy Awards sur la plateforme d'Apple, Shrinking met en vedette Jason Segel dans le rôle de Jimmy Laird, un thérapeute en deuil qui commence à briser les règles en étant brutalement honnête avec ses patients. Harrison Ford incarne son mentor incisif, le Dr Paul Rhoades.

La distribution inclut également Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell et Ted McGinley.



La saison 3, composée de 11 épisodes, débute aujourd'hui, le 28 janvier 2026, avec un épisode d'une heure sur Apple TV+. Les nouveaux épisodes sortent chaque mercredi jusqu'au final le 8 avril 2026.



Elle explore les thèmes du dépassement du deuil, avec le retour de guests comme Cobie Smulders, Brett Goldstein, Damon Wayans Jr. et Wendie Malick, ainsi que de nouveaux venus prestigieux : Michael J. Fox, Jeff Daniels, Candice Bergen, Sherry Cola et Isabella Gomez.

Une saison 4 déjà actée

Le renouvellement précoce pour la saison 4 - alors que la série était initialement conçue comme une histoire en trois actes - souligne sa popularité grâce à un savant mélange d'émotion sincère, d'humour mordant et de jeu d'acteurs de qualité. Aucune date de sortie n'est encore fixée pour la prochaine saison, mais nul doute que 2027 est la cible.