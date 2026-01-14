Apple TV+ annonce une série documentaire sur Andre Agassi

Apple aime les sportifs. Cette fois, le projet autour du célèbre joueur de tennis Andre Agassi arrive exactement seize ans après la publication de son autobiographie acclamée Open : Une autobiographie, souvent considérée comme l’un des plus grands livres de sport de la littérature américaine. La série explorera le parcours palpitant, complexe et profondément inspirant de cette icône américaine, tant sur les courts que dans sa vie personnelle.

Un monument du tennis

Le réalisateur récompensé par un Emmy Award Chris Smith (connu pour Jim & Andy: The Great Beyond, Fyre: The Greatest Party That Never Happened, Tiger King sur Netflix, ainsi que la série Hollywood Con Queen sur Apple TV+) dirigera ce documentaire. Il est produit par Library Films (la société de Smith), avec Stacy Smith et Justin Gimelstob en tant que producteurs exécutifs. Il s’agit de la seconde collaboration entre Chris Smith et Apple TV+.

Photo d'Andre Agassi. © Apple TV.

L'occasion de (re)découvrir la vie d'une légende du tennis qui a marqué son époque. Andre Agassi est l’un des joueurs de tennis les plus célèbres et les plus respectés de l’histoire, principalement pour ces raisons majeures :

Il fait partie des très rares joueurs (seulement 8 dans l’histoire du tennis masculin) à avoir réalisé le Career Grand Slam : il a remporté les quatre tournois du Grand Chelem au moins une fois (Australian Open ×4, Roland-Garros ×1, Wimbledon ×1, US Open ×2), soit 8 titres du Grand Chelem au total.

Il est le premier joueur de l’histoire (et le seul à ce jour) à avoir gagné ces quatre majeurs sur trois surfaces différentes (dur, terre battue, gazon), ce qui est considéré comme une prouesse exceptionnelle.

Il a complété le Career Golden Slam en remportant également la médaille d’or olympique en simple messieurs aux Jeux d’Atlanta en 1996 (l’un des trois seuls hommes à avoir réalisé cet exploit).

Il a été numéro 1 mondial pendant 101 semaines et a remporté 60 titres ATP en simple au total.

Son style de jeu a révolutionné le tennis moderne : retour de service exceptionnel, puissance de fond de court, précision et mobilité hors norme. Il est souvent cité comme l’un des meilleurs retourneurs de tous les temps et a contribué à populariser le tennis dans les années 1990.

Son image rebelle et charismatique dans les années 80-90 (cheveux mullet, tenues flashy, jean shorts, attitude rock’n’roll) en a fait une véritable superstar mondiale, bien au-delà du circuit tennis.

Une plateforme qui mise sur la qualité

