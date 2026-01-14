Amazon Prime Video intègre gratuitement M6+ à son offre en France

Prime Video et M6 s’associent pour enrichir l’offre de streaming français. Dès maintenant, les abonnés Prime peuvent accéder gratuitement à l’intégralité du catalogue M6+, marquant une étape importante dans le paysage audiovisuel hexagonal.

Amazon Prime Video x M6

Un partenariat stratégique vient d’être conclu entre Prime Video et le Groupe M6. Cette collaboration permet aux membres Prime d’accéder sans frais supplémentaires à M6+, la plateforme de streaming du groupe audiovisuel français. L’accord représente une évolution majeure dans la distribution de contenus en France.

Le catalogue disponible offre plus de 30 000 heures de programmes variés. Les abonnés peuvent désormais regarder les chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, tant en direct qu’à la demande. Un espace dédié M6+ a été créé au sein de l’interface Prime Video pour faciliter l’accès à ces contenus.



Les programmes phares du divertissement français sont au rendez-vous. Les téléspectateurs retrouvent leurs émissions favorites comme L’Amour est dans le pré, Top Chef, Pékin Express ou encore Les Traîtres. Les séries-réalité telles que C’est la famille et L’Île de la tentation complètent cette offre diversifiée.

Le sport occupe également une place de choix dans cette nouvelle proposition. Les grands événements sportifs seront diffusés en direct, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et le Super Bowl. Les fans de compétitions internationales pourront ainsi suivre leurs rendez-vous favoris directement depuis Prime Video.



L’information et les documentaires enrichissent le catalogue avec des programmes de référence. Les magazines Zone Interdite, Capital et Enquête Exclusive sont accessibles, tout comme les journaux télévisés du 12.45 et du 19.45. Les familles apprécieront l’offre jeunesse complète de Gulli.

Cette alliance bénéficie aux deux parties selon leurs dirigeants. Pour Elisabetta Carruba de Prime Video, il s’agit d’une avancée vers l’objectif de devenir la première destination de divertissement. David Larramendy du Groupe M6 y voit une opportunité d’adapter son offre aux nouveaux usages de consommation tout en renforçant la visibilité de ses marques.​​

Source