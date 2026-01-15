Air France intègre Apple TV dans ses vols long-courriers

Les passagers des vols long-courriers d’Air France vont découvrir un nouveau partenaire de taille dans leur système de divertissement. La compagnie française vient d’annoncer l’intégration d’Apple TV à bord de ses avions, offrant ainsi plus de 45 heures de contenu original accessible dès janvier 2026.

Air France embarque Apple TV pour révolutionner ses divertissements en vol

Air France enrichit considérablement son catalogue de divertissement en vol en s’associant avec Apple TV. Les voyageurs pourront désormais profiter des séries les plus acclamées du moment comme Ted Lasso, The Morning Show ou encore Severance. La plateforme propose également des productions françaises comme Carême, mettant en valeur l’art de vivre à la française, ainsi que des documentaires prestigieux tels que Prehistoric Planet et The Reluctant Traveler with Eugene Levy. Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec des contenus comme The Snoopy Show.

Ce partenariat stratégique va bien au-delà de la simple mise à disposition de contenus sur les écrans individuels. Air France déploie progressivement un wifi très haut débit via Starlink sur l’ensemble de sa flotte, permettant aux passagers d’accéder gratuitement à Apple TV directement depuis leurs appareils personnels via le portail de connexion de la compagnie. Cette approche hybride offre une flexibilité inédite aux voyageurs qui peuvent choisir leur support de visionnage.

L’offre devient encore plus attractive avec un accès gratuit d’une semaine à Apple TV offert aux passagers, leur permettant de poursuivre le visionnage de leurs séries préférées une fois à destination sans aucune contrainte d’abonnement. Air France propose les trois premiers épisodes de chaque série via un canal dédié disponible en français et en anglais, avec sous-titres et fonctionnalités d’accessibilité pour tous les publics.



Cette alliance avec Apple TV s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du divertissement à bord. Moins d’un an après avoir intégré Canal+ à son catalogue, Air France continue d’enrichir son offre pour proposer désormais plus de 310 films de tous genres. La compagnie complète également son système avec des podcasts et de la musique, transformant chaque vol long-courrier en véritable expérience multimédia moderne.



Air France rejoint ainsi le cercle restreint des compagnies aériennes partenaires d’Apple TV, après American Airlines et Air Canada qui ont déjà franchi le pas. Cette course au divertissement premium reflète l’importance croissante de l’expérience passager dans un secteur aérien toujours plus concurrentiel, où le confort ne se limite plus aux sièges et aux repas mais s’étend désormais à l’offre culturelle proposée pendant le vol.



Source