🔥 L'application Apple Sports est enfin disponible en France

apple sports icone app ipa iphoneApple franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de services en déployant enfin son application Apple Sports en France et dans sept autres pays européens. Cette expansion, qui intervient juste avant le début de la saison de Ligue des Champions de football, s'accompagne de nouvelles fonctionnalités particulièrement attendues par les amateurs de sport.

Une couverture sportive pensée pour l'Europe

Avec cette expansion européenne, Apple Sports élargit considérablement sa couverture footballistique. Les fans français peuvent désormais suivre la Ligue 1 aux côtés des grands championnats européens comme la Premier League, la Serie A ou la Bundesliga. L'application intègre également les compétitions de deuxième division : Ligue 2, Bundesliga 2, Serie B, Segunda División et Primeira Liga.

Cette stratégie de déploiement géographique accompagne naturellement l'agenda sportif européen. Au-delà du football, l'application couvre la Formule 1, le tennis, ainsi que les sports américains populaires comme la NBA, la NFL et la NHL, offrant ainsi un éventail complet pour satisfaire tous les profils de supporters.

apple sports app widget multi devices france

Des widgets pour transformer votre iPhone en tableau de bord sportif

La grande nouveauté de cette mise à jour réside dans l'introduction des widgets Apple Sports, disponibles sur iPhone, iPad et Mac. Ces widgets permettent de personnaliser l'écran d'accueil avec les scores en temps réel et les calendriers des matchs de vos équipes favorites. Deux options s'offrent aux utilisateurs : la vue "Mes équipes" qui centralise les informations des clubs suivis, ou la vue "Ligue" pour avoir une vision globale d'un championnat.

Cette approche modulaire reflète la philosophie d'Apple en matière de personnalisation. Les utilisateurs peuvent créer autant de widgets qu'ils le souhaitent et les adapter selon leurs appareils. Par ailleurs, Apple enrichit les Événements en direct sur l'écran d'accueil en permettant désormais de les programmer à l'avance, une fonctionnalité qui s'avère particulièrement utile pour ne manquer aucun match important.

L'écosystème Apple au service de l'expérience sportive

Apple Sports illustre parfaitement comment la firme de Cupertino exploite son écosystème intégré pour créer des expériences utilisateur cohérentes. L'application tire parti de l'Apple Watch pour les notifications, de l'écran verrouillé de l'iPhone pour les mises à jour en temps réel, et maintenant des widgets multi-plateformes (indisponibles en France pour le Mac) pour un accès instantané aux informations.

Cette approche holistique distingue Apple Sports des applications sportives traditionnelles. Plutôt que de proposer une simple consultation de scores, Apple crée une expérience immersive qui s'adapte aux habitudes de consommation de chaque utilisateur. Les événements en direct sur l'écran verrouillé, les widgets personnalisables et la synchronisation entre appareils transforment le suivi sportif en une expérience fluide et naturelle, caractéristique de l'approche Apple. Ce n'est sans pas l'application la plus complète, mais probablement la plus belle et la mieux intégrée.

21 réactions

OzVirtu - iPhone premium

«  Sports » très limité en choix, donc désinstaller.

16/09/2025 à 19h33

Oscorp - iPhone

@Chtifred9140
Merci

16/09/2025 à 18h55

Tmergen - iPhone premium

Malheureusement pas encore disponible pour le Luxembourg.

16/09/2025 à 18h08

Akim9 - iPhone

@Demax59
Oui c’est pas mal non plu 👍🏽

16/09/2025 à 17h58

Matzy - iPhone premium

Il manque tellement de fonctionnalité c’est ouf. Intéressant juste pour les sports du jour ou lendemain. Tu ne peux pas voir le classement des buteurs, ni le calendrier ou revenir sur des matchs.
Perso j’utilise flash score. Il manque juste le live activity c’est dommage

16/09/2025 à 17h54

OzVirtu - iPhone premium

@AlienFall
Sur « Sofascore » il y a le Rugby 🏉

16/09/2025 à 17h51

Walkyrie - iPhone

@guiller
Pour suivre Bordeaux tu as la Chine TV7

16/09/2025 à 17h48

SESEGuettax630 - iPhone

La ligue de football turc 😢 le niveau est telement nul

16/09/2025 à 17h35

SESEGuettax630 - iPhone

@Guiller33
Haahaaaaaa t’es un bon 🤣🤣🤣🤣

16/09/2025 à 17h34

OzVirtu - iPhone premium

@Demax59
Sofascore également

16/09/2025 à 17h30

Guiller33 - iPhone premium

Y a-t-il quelqu’un qui supporte le FC Girondins de Bordeaux ? (je sais, ils sont nuls) 😅 Mais si oui, est-ce que vous connaissez une bonne application pour les suivre ?

16/09/2025 à 17h09

Reesh - iPhone premium

@Akim9
Y a quand même de la pub partout en mode gratuit et l’interface de l’application n’est pas ouf non plus

16/09/2025 à 17h05

MO-MO - iPhone premium

Luxembourg pas disponible n’en plus😏

16/09/2025 à 17h01

Chtifred9140 - iPhone

@Oscorp
J’ai rien trouvé dans l’app store donc je pense pas

16/09/2025 à 16h53

Jujulelion - iPhone premium

Super ! Il n’y a même pas de rugby

16/09/2025 à 16h50

Oscorp - iPhone

Vous savez si elle sera disponible en Belgique ?
Merci

16/09/2025 à 16h35

Demax59 - iPhone premium

@Akim9
FotMob est pas mal aussi 🙂

16/09/2025 à 16h28

AlienFall - iPhone premium

Toujours pas le Rugby 😢

16/09/2025 à 16h23

Akim9 - iPhone

Je pense que Flashscore restera la meilleure application sur le sport

16/09/2025 à 16h18

Jayalilo - iPhone premium

@Floofloo441
C’est clair on l’attends depuis longtemps

16/09/2025 à 16h00

Floofloo441 - iPhone

A quand Apple News :(

16/09/2025 à 15h45

