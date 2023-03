L'application Apple News s'enrichit d'un onglet Sports avec iOS 16.5

La première bêta d'iOS 16.5 qu'Apple a envoyé aux développeurs hier soir ne semble pas apporter de vraies nouveautés pour le moment, mais un changement a été apporté à l'application Apple News. Confirmant son engouement pour le contenu sportif, Apple a ajouté un nouvel onglet Sports à l'application.

Du nouveau sur Apple News

Apple a placé l'onglet Sports dans Apple News en plein milieu de la barre de navigation inférieure, entre Today et News+ sur la gauche, et Audio et Following sur la droite. Pour faire de la place à l'onglet Sports, Apple a combiné les onglets Suivi et Recherche en un seul onglet plutôt que d'en faire des actions distinctes. Si tout cela ne vous dit rien, c’est normal, puisqu’Apple News est toujours réservée aux pays anglophones, excepté le Canada où le contenu est également en français. En attendant, il y a une astuce pour avoir l’app Apple News en France.

Pour en revenir à l'onglet Sports, ce dernier facilite la sélection des équipes préférées pour les actualités personnalisées, une fonctionnalité qui était déjà disponible dans la version précédente d'Apple News sans onglet dédié.



La création d'un onglet spécifique pour les contenus sportifs intervient alors qu'Apple cherche à attirer les amateurs dans son écosystème et sur l'Apple TV+. Apple a conclu des accords avec la Major League Baseball et la Major League Soccer pour des contenus exclusifs, et les contenus sportifs ont été plus profondément intégrés à l'iPhone grâce à des fonctionnalités telles que Live Activities, qui permet de suivre les matchs en temps réel à partir de l'écran de verrouillage de l'iPhone