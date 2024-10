The Athletic rejoint la section Sports d'Apple News+

Nouveau partenariat entre Apple et le New York Times. La section sport The Athletic est désormais 100 % accessible via Apple News+ pour les abonnés. De quoi faire sourire les fans de sport concernés.

Dès aujourd'hui, les abonnés d'Apple News+ ont accès "gratuitement" au journal sportif The Athletic, média rattaché au New York Times. Une section sport qui couvre principalement les sports américains, mais également le football européen avec la Premier league, LaLiga ou encore l'UEFA Champions League.

Liste de toutes les compétitions couvertes par The Athletic :

NFL

NBA

WNBA

NHL

MLS

PGA

National Women's Soccer League

NCAA Division I Football Bowl Subdivision

basket-ball universitaire masculin de la NCAA

basket-ball universitaire féminin de la NCAA

LaLiga

l'UEFA Champions League

Premier League anglaise

et plus encore

Une rédaction composée de plus de 450 rédacteurs toujours à l'affût de la moindre nouvelle sportive. Via la section Sports d'Apple News, les utilisateurs ont un accès rapide aux dernières nouvelles ainsi qu'un système de suivi des équipes et ligues favorites. Il est aussi possible d'afficher les scores, les horaires de matchs et les classements à jour.



Les abonnés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie sont invités à suivre The Athletic dans Apple News pour recevoir des alertes sur les nouveaux articles. Malheureusement, Apple News+ n'est toujours pas disponible en France.



Eddy Cue, vice-président principal des services d'Apple :

Comme tant de fans de sport de toute une vie, je suis un lecteur dévoué de The Athletic et de leurs reportages sportifs fantastiques et de leur couverture locale.



Nous sommes si fiers d'apporter maintenant aux fans de sport The Athletic dans Apple News+ - que des millions d'abonnés à News+ vont adorer.



