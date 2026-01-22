Le film F1 d'Apple TV nominé surprise aux Oscars 2026

Apple TV a décroché une nomination surprise pour la catégorie Meilleur Film avec F1 (également connu sous le nom de F1: The Movie) aux Oscars 2026, marquant un retour remarqué dans la course aux prix les plus prestigieux pour la plateforme de streaming.

Apple représentée aux Oscars

Le film, porté par Brad Pitt et réalisé par Joseph Kosinski, a obtenu au total quatre nominations après son énorme succès au box-office (plus de 630 millions de dollars de recettes dans le monde). En plus du Meilleur Film, il a été nommé dans les catégories suivantes :

Meilleur Montage (Stephen Mirrione)

Meilleur Son (Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John et autres)

Meilleurs Effets Visuels

Apple a également reçu d'autres nominations : le documentaire Come See Me in the Good Light pour le Meilleur Documentaire (long métrage), et The Lost Bus pour les Effets Visuels.

Ce bilan représente une belle victoire pour Apple TV+, surtout après zéro nomination l'année précédente et l'absence d'un film typiquement "prestige" cette saison. La nomination inattendue pour le Meilleur Film de F1 - un film d'action et de course à haute intensité - s'explique probablement par son immense attrait commercial et sa qualité technique, dépassant les prévisions qui le limitaient aux catégories secondaires.



Apple reste à ce jour le seul service de streaming à avoir remporté l'Oscar du Meilleur Film, grâce à CODA en 2022 (un "plagiat" de la famille Bélier, quelques années seulement après le lancement de ses productions originales). La plateforme avait déjà été nommée dans cette catégorie pour Killers of the Flower Moon en 2024.



La 98e cérémonie des Academy Awards aura lieu le dimanche 15 mars 2026 au Dolby Theatre à Hollywood. Le favori actuel pour le Meilleur Film semble être le drame de Warner Bros, One Battle After Another (avec Leonardo DiCaprio), tandis que Sinners domine avec un record de 16 nominations au total. Reste à voir si F1 parviendra à transformer l'une de ses nominations en victoire lors de la grande soirée !