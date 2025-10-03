Le film "The Lost Bus", avec Matthew McConaughey, est disponible sur Apple TV+

The Lost Bus, un nouveau film original avec Matthew McConaughey, est disponible en streaming sur Apple TV+ depuis ce matin. Adapté du livre "Paradise" de Lizzie Johnson, il raconte l'histoire vraie de Kevin McKay, un chauffeur de bus scolaire (interprété par McConaughey), qui a héroïquement sauvé 22 enfants lors de l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. America Ferrera joue également dans le film, dans le rôle de l'enseignante Mary Ludwig.

Un film haletant

Situé en 2018, le film suit le périlleux trajet en bus de McKay à travers des flammes dévastatrices pour sauver une classe d'enfants piégés, malgré son réflexe initial de retrouver sa propre famille. Réalisé par Paul Greengrass, connu pour ses récits intenses d'événements réels, The Lost Bus a déjà obtenu un score d'approbation de 85 % sur Rotten Tomatoes, les critiques saluant particulièrement les impressionnants effets visuels de l'incendie.

Comment regarder The Lost Bus

Vous pouvez regarder The Lost Bus sur l'application Apple TV avec un abonnement Apple TV+. Les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier d'un essai gratuit de sept jours, et un compte peut être partagé avec jusqu'à six personnes via le partage familial. L'application est disponible sur iOS, macOS, tvOS et autre visionOS évidemment, mais aussi Android, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, et plus encore. Le streaming sur le web à tv.apple.com offre une qualité d'image et un débit inférieur.

The Lost Bus rejoint le catalogue grandissant des originaux Apple TV+, aux côtés de récents succès comme All of You et The Sisters Grimm. Parmi les prochaines sorties figurent The Last Frontier, Down Cemetery Road et Pluribus, créé par les équipes de Breaking Bad.