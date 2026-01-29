Apple TV décroche les droits des livres « Cosmere » de Brandon Sanderson

Apple a obtenu les droits d’adaptation de l’univers Cosmere de Brandon Sanderson dans un accord inédit, qui couvre à la fois films et séries. Ce deal pourrait marquer le lancement de la première grande franchise fantasy d’Apple TV+. Selon The Hollywood Reporter, Apple a remporté une compétition acharnée : Sanderson a rencontré les dirigeants de la plupart des grands studios. L’accord est exceptionnel car il octroie à l’auteur un contrôle créatif rare : il sera l’architecte de l’univers, écrira, produira, conseillera et aura un droit de regard final sur les adaptations - un niveau d’implication supérieur à celui de J.K. Rowling (Harry Potter) ou George R.R. Martin (Game of Thrones).

Un univers très riche !

Le Cosmere est l’univers fictif interconnecté créé par Sanderson pour la majorité de ses romans de fantasy, reliant plusieurs séries à travers différents mondes et époques grâce à une mythologie cosmique commune (pouvoirs divins brisés, etc.). Avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus, des campagnes Kickstarter records (près de 100 millions de dollars), et son convention annuelle Dragonsteel Nexus qui affiche complet, Sanderson est l’un des auteurs de fantasy les plus populaires au monde. Il a également achevé la série La Roue du Temps de Robert Jordan.

Les premiers projets visés par Apple sont :

Mistborn en films : la saga suit des « Allomanciens » (manipulateurs de métaux magiques) renversant un empire dystopique (Ère 1), puis des shérifs dotés de pouvoirs dans un monde industrialisé (Ère 2). D’autres ères sont prévues, offrant du matériel pour une douzaine de films.

: la saga suit des « Allomanciens » (manipulateurs de métaux magiques) renversant un empire dystopique (Ère 1), puis des shérifs dotés de pouvoirs dans un monde industrialisé (Ère 2). D’autres ères sont prévues, offrant du matériel pour une douzaine de films. The Stormlight Archive en série TV : épopée classique bien contre mal sur la planète Roshar, avec les Chevaliers Radieux affrontant les Porte-Vide. Cinq tomes parus (sur dix prévus), parfaits pour plusieurs saisons. Blue Marble (dirigé par Theresa Kang-Lowe, liée à Apple) est déjà attaché à la production.

Aucune date de sortie n’a été fournie, mais des annonces pourraient arriver lors du prochain Dragonsteel Nexus (3-5 décembre 2026). Ce projet ambitieux pourrait rivaliser avec les plus grandes franchises fantasy, porté par les moyens d’Apple et ses succès comme See, For All Mankind, Severance, Silo ou The Morning Show. Apple TV+ est disponible à 9,99 €/mois sur tous les appareils modernes.