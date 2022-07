Voici le trailer officiel de la saison 3 de See d’Apple TV+

Apple a publié la bande-annonce officielle de la troisième saison de See, sa série dramatique épique sur la construction du monde avec Jason Momoa.



La saison 3, qui sera diffusée sur Apple TV+ le vendredi 26 août 2022, continuera de suivre l'histoire de Baba Voss et de sa tribu, qui luttent pour leur survie dans un monde post-vision. En outre, ce sera également la saison finale de la série.

Voici la saison 3 de See

La saison finale de See comptera huit épisodes. Après la diffusion du premier le 26 août, chaque épisode supplémentaire sera diffusé une fois par semaine le vendredi.



Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de la troisième saison de See ci-dessous :

Quel sera le sujet de la troisième saison ?

Dans la troisième et dernière saison de See, Baba Voss et sa tribu doivent faire face à une nouvelle menace technologique qui pourrait tous les détruire.

"See" se déroule dans un futur brutal et primitif, des centaines d'années après que l'humanité ait perdu la capacité de voir. Dans la troisième saison, près d'un an s'est écoulé depuis que Baba Voss (Momoa) a vaincu son frère ennemi Edo et fait ses adieux à sa famille pour vivre à distance dans la forêt. Mais lorsqu'un scientifique trivantien développe une nouvelle forme dévastatrice d'armes voyantes qui menace l'avenir de l'humanité, Baba retourne à Paya afin de protéger sa tribu une fois de plus.

Momoa sera entouré de nombreux acteurs pour cette dernière saison dont Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett et Trieste Kelly Dunn.

La troisième saison de SEE sera lancée sur Apple TV+ le vendredi 26 août 2022. Soyez prêts en vous abonnant au service à 4,99 euros par mois.