Les Gouttes de Dieu saison 2 débarque aujourd’hui sur Apple TV

L’une des séries les mieux notées d’Apple TV fait son grand retour aujourd’hui, avec de nouveaux épisodes tous les mercredis jusqu’au 11 mars 2026. Voici ce qui vous attend cette saison dont le nom anglais est « Drops of God ».



Si Les Gouttes de Dieu n’a pas le buzz planétaire de Severance ou d’autres mastodontes comme See, elle reste l’un des véritables joyaux cachés du catalogue Apple TV+, saluée par la critique et les amateurs de séries. La première saison affiche un score parfait de 100 % sur Rotten Tomatoes et a remporté l’International Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2024.

Ce qui vous attend dans la saison 2

Cette série multilingue (français-japonais) suit Camille Léger (Fleur Geffrier), la fille éloignée du légendaire critique de vin Alexandre Léger. À la mort de son père, elle hérite de sa collection de vins exceptionnelle… mais pour en prendre possession, elle doit affronter Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), l’ancien protégé brillant de son père, lors de dégustations à l’aveugle intenses qui les mènent à travers les continents, les cultures et l’histoire du vin.

Adaptée du manga culte Les Gouttes de Dieu (écrit par le duo frère-sœur Yuko et Shin Kibayashi sous le pseudonyme Tadashi Agi), la série mêle mystère, rivalité et plongée passionnante dans l’univers du vin. Le manga a connu un énorme succès international, figurant même sur la liste des best-sellers du New York Times, ce qui a conduit Apple à produire cette version live-action franco-japonaise américaine, lancée en avril 2023.La saison 2 monte encore d’un cran.



Dans la saison deux de « Les Gouttes de Dieu », Camille et Issei se lancent dans leur défi le plus périlleux : découvrir l’origine du plus grand vin du monde, une énigme si profonde que même leur père légendaire, Alexandre Léger, n’a jamais pu la résoudre. Ce qui commence comme une quête d’héritage se transforme en une recherche de vérité à travers les continents et les siècles, révélant des histoires oubliées, des rivalités cachées et des secrets enfouis depuis des générations. Alors que leur quête les pousse aux confins du monde - et aux recoins les plus sombres d’eux-mêmes -, Camille et Issei doivent décider jusqu’où ils sont prêts à aller. La réponse pourrait briser leur lien fraternel… ou les détruire tous les deux.

Comment voir la saison 2 des Gouttes de Dieu

La saison de huit épisodes commence aujourd’hui (21 janvier 2026) avec le premier épisode disponible dès maintenant, suivi d’un nouvel épisode chaque semaine.



Si vous n’avez pas encore vu la saison 1 ou souhaitez un rappel, elle est intégralement disponible sur Apple TV+. Prenez un verre et installez-vous confortablement : les plus grands génies du vin sont de retour.



Produite par Legendary Entertainment, Les Productions Dynamic, 22H22 et Adline Entertainment, la série est créée par Quoc Dang Tran, réalisée par Oded Ruskin et produite par Klaus Zimmermann. Publié par Kodansha, un éditeur japonais de premier plan fondé en 1909, le manga inspire ce succès mondial, rejoignant les propriétés intellectuelles emblématiques de Kodansha comme Akira et Attack on Titan.



Et voici le trailer vidéo :

