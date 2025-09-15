Apple TV+ triomphe aux 77e Emmy Awards avec Severance et The Studio

Apple TV+ se souviendra longtemps des 77e Emmy Awards, avec les séries Severance et The Studio remportant de multiples récompenses. Un nouveau succès pour le service de streaming le plus exclusif du marché, avec uniquement des programmes inédits.

Une belle soirée pour Apple

Severance, un drame captivant centré sur la mystérieuse entreprise Lumon Industries, où les employés ne peuvent se souvenir de leur vie personnelle au travail ni de leur vie professionnelle en dehors, réunit un casting prestigieux incluant Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, John Turturro, Tramell Tillman, Patricia Arquette et Christopher Walken.

The Studio, une satire mordante de l’industrie cinématographique hollywoodienne, met en vedette Seth Rogen dans le rôle de Matt Remick, le nouveau directeur du studio en difficulté Continental Studios, accompagné de Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz et Chase Sui Wonders, avec des invités comme Bryan Cranston, Zoë Kravitz, Ron Howard et Martin Scorsese.



Principaux prix remportés par Apple TV+ aux Emmy Awards 2025 :

The Studio — Meilleure série comique

Tramell Tillman (Seth Milchick) — Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique (Severance)

Britt Lower (Helly Riggs) — Meilleure actrice principale dans une série dramatique (Severance)

Merritt Wever (Gretchen George) — Meilleure actrice invitée dans une série dramatique (Severance)

Seth Rogen (Matt Remick) — Meilleur acteur principal dans une série comique (The Studio)

Seth Rogen et Ryan Goldberg — Meilleure réalisation pour une série comique (The Studio, épisode « The Oner »)

Seth Rogen, Ryan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez — Meilleur scénario pour une série comique (The Studio, épisode « The Promotion »)

Bryan Cranston (Griffin Mill) — Meilleur acteur invité dans une série comique (The Studio)

Adam Randall — Meilleure réalisation pour une série dramatique (Slow Horses, épisode « Hello Goodbye »)

Malgré ces succès, Apple TV+ a connu plusieurs revers : Severance a perdu le prix de la meilleure série dramatique face à The Pitt, et Adam Scott n’a pas remporté le prix du meilleur acteur principal dans une série dramatique, décerné à Noah Wyle pour The Pitt.