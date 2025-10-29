Apple siège désormais au conseil des Game Awards

Apple fait désormais partie du conseil consultatif des Game Awards, la cérémonie annuelle qui célèbre le meilleur du jeu vidéo. Cette nomination, discrètement révélée sur le site officiel de l'événement, positionne la marque à la pomme aux côtés de 13 autres géants du secteur, dont Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, EA ou encore Valve. Une présence qui reflète l'importance croissante du jeu mobile et le rôle particulier d'Apple dans cet écosystème.

Un rôle stratégique sans influence sur les votes

Le conseil consultatif des Game Awards a pour mission de "guider et faire progresser" l'événement, sans pour autant participer au processus de sélection. Apple n'aura donc aucun pouvoir sur le choix des nominés ou des gagnants, une prérogative qui reste entre les mains d'un jury international composé de médias spécialisés. Les résultats sont d'ailleurs dévoilés au public et aux membres du conseil simultanément. Cette distinction garantit l'intégrité des récompenses tout en permettant à Apple d'apporter son expertise sur l'évolution de l'industrie.

Une légitimité construite sur le jeu mobile

Si Apple ne développe pas de jeux en interne, son implication n'a rien de surprenant. L'App Store génère des milliards de dollars grâce aux jeux vidéo, qui représentent une part considérable de son chiffre d'affaires. Paradoxalement, Apple s'impose comme un acteur majeur en tant que plateforme et distributeur, orchestrant l'un des plus vastes catalogues de jeux au monde. Cette position unique justifie pleinement sa place au sein de ce conseil, d'autant que le jeu mobile connaît un essor fulgurant et touche des millions de joueurs quotidiennement.

La firme de Cupertino a d'ailleurs renforcé sa stratégie gaming cette année avec le lancement d'Apple Games sur iOS 26, une application qui centralise bibliothèque, réseau social et abonnement Apple Arcade. Elle a également acquis cet été RAC7, son premier studio de développement de jeux, créateur du populaire Sneaky Sasquatch. La prochaine cérémonie des Game Awards aura lieu le 11 décembre 2025 depuis Los Angeles et sera diffusée en streaming, avec Apple dans son nouveau rôle pour la première fois.