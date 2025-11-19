Apple annonce les 45 finalistes des App Store Awards 2025

Apple a révélé aujourd’hui les 45 finalistes des App Store Awards 2025, primant les meilleures apps et les meilleurs jeux dans 12 catégories variées. Ces créations offrent des expériences uniques qui motivent les utilisateurs à aller plus loin, à transformer leurs habitudes quotidiennes et à explorer de nouvelles formes de créativité.

Un classique chez Apple

Chaque année, les App Store Awards mettent en lumière les développeurs internationaux dont les applications enrichissent la vie des gens et représentent l’excellence en innovation technique, en ergonomie et en design. Les lauréats seront dévoilés dans les prochaines semaines parmi ces finalistes d’exception.



Carson Oliver, responsable mondial de l’App Store chez Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis de célébrer les finalistes des App Store Awards, un groupe diversifié et talentueux de développeurs du monde entie. Leur engagement envers l’excellence est une source d’inspiration, aboutissant à des expériences qui permettent aux utilisateurs d’exploiter leur créativité, d’accomplir davantage grâce à des innovations techniques et de découvrir de nouvelles aventures à travers le monde du jeu.

Finalistes de l’application iPhone de l’année Les finalistes dans la catégorie Application iPhone de l’année ont aidé les utilisateurs à affiner leurs flux de travail dans la vie quotidienne : BandLab , pour aider les musiciens à enregistrer et mixer des pistes avec une communauté.

, pour aider les musiciens à enregistrer et mixer des pistes avec une communauté. LADDER , pour éliminer les incertitudes de l’entraînement en force.

, pour éliminer les incertitudes de l’entraînement en force. Tiimo, pour présenter les tâches à accomplir de manière un peu plus apaisante.

Finalistes du jeu iPhone de l’année Capybara Go! , pour emmener les joueurs dans une aventure idle excentrique en tant que créature adorable.

, pour emmener les joueurs dans une aventure idle excentrique en tant que créature adorable. Pokémon TCG Pocket , pour rendre la collection et le jeu de cartes Pokémon légendaires encore meilleurs.

, pour rendre la collection et le jeu de cartes Pokémon légendaires encore meilleurs. Thronefall, pour combiner des batailles de défense palpitantes avec des contrôles minimalistes.

Finalistes de l’application iPad de l’année Detail , pour redéfinir le flux de travail de création de contenu.

, pour redéfinir le flux de travail de création de contenu. Graintouch , pour apporter la beauté de l’art imprimé à plus de créatifs.

, pour apporter la beauté de l’art imprimé à plus de créatifs. Structured, pour visualiser les journées les plus chargées sous forme de chronologies digestes.

Finalistes du jeu iPad de l’année DREDGE , pour offrir un mystère hanté et un gameplay fluide aux joueurs.

, pour offrir un mystère hanté et un gameplay fluide aux joueurs. Infinity Nikki , pour immerger les joueurs dans le monde fantaisiste de Miraland.

, pour immerger les joueurs dans le monde fantaisiste de Miraland. Prince of Persia Lost Crown, pour offrir une aventure épique du début à la fin.

Finalistes de l’application Mac de l’année Acorn , pour être l’outil de référence pour des retouches photo de niveau pro.

, pour être l’outil de référence pour des retouches photo de niveau pro. Essayist , pour éliminer le stress lié à la recherche et au formatage de travaux académiques.

, pour éliminer le stress lié à la recherche et au formatage de travaux académiques. Under My Roof, pour aider les propriétaires à rester organisés et préparés.

Finalistes du jeu Mac de l’année Assassin’s Creed Shadows , pour concevoir un voyage furtif à travers le Japon féodal.

, pour concevoir un voyage furtif à travers le Japon féodal. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition , pour captiver les joueurs avec des visuels futuristes époustouflants.

, pour captiver les joueurs avec des visuels futuristes époustouflants. Neva, pour dépeindre un conte émouvant enrichi d’images frappantes.

Finalistes du jeu Apple Arcade de l’année Katamari Damacy Rolling LIVE , pour divertir les joueurs à travers le chaos d’une boule collante.

, pour divertir les joueurs à travers le chaos d’une boule collante. PGA TOUR Pro Golf , pour transporter les fans directement sur le parcours de golf.

, pour transporter les fans directement sur le parcours de golf. WHAT THE CLASH?, pour offrir des centaines de mini-jeux idiots mais mémorables.

Finalistes de l’application Apple Vision Pro de l’année Camo Studio , pour offrir aux créateurs une façon plus flexible de diffuser en direct et de créer des vidéos.

, pour offrir aux créateurs une façon plus flexible de diffuser en direct et de créer des vidéos. D-Day: The Camera Soldier , pour pionnier l’avenir du storytelling immersif.

, pour pionnier l’avenir du storytelling immersif. Explore POV, pour transporter les utilisateurs à travers sa bibliothèque de vidéos Apple Immersive filmées dans le monde entier.

Finalistes du jeu Apple Vision Pro de l’année Fishing Haven , pour immerger les joueurs en quête de retraite dans des eaux calmes.

, pour immerger les joueurs en quête de retraite dans des eaux calmes. Gears & Goo , pour combiner un gameplay stratégique avec des personnages attachants.

, pour combiner un gameplay stratégique avec des personnages attachants. Porta Nubi, pour construire des puzzles atmosphériques qui font se sentir les utilisateurs comme un super-héros pliant la lumière.

Finalistes de l’application Apple Watch de l’année GO Club , pour aider les utilisateurs à rester actifs et hydratés.

, pour aider les utilisateurs à rester actifs et hydratés. Pro Camera by Moment , pour permettre aux utilisateurs de prendre des photos de niveau pro directement depuis leur poignet.

, pour permettre aux utilisateurs de prendre des photos de niveau pro directement depuis leur poignet. Strava, pour connecter la communauté mondiale du fitness à travers les performances.

Finalistes de l’application Apple TV de l’année HBO Max , pour diffuser des séries incontournables et prioriser l’accessibilité.

, pour diffuser des séries incontournables et prioriser l’accessibilité. PBS KIDS Video , pour rassurer les parents avec un divertissement adapté aux enfants et des programmes éducatifs.

, pour rassurer les parents avec un divertissement adapté aux enfants et des programmes éducatifs. Super Farming Boy 4K, pour créer une aventure stimulante alimentée par des réactions en chaîne et des combos.