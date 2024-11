Yuka innove avec une fonction pour interpeller les marques

L'application Yuka s'attaque frontalement aux additifs nocifs dans notre alimentation. Cette nouvelle fonctionnalité, lancée en novembre 2024, permet aux 22 millions d'utilisateurs français (60 millions dans le monde) d'interpeller directement les marques qui utilisent des additifs controversés dans leurs produits. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité des actions de l'application, qui a déjà contribué à faire évoluer les pratiques de certains industriels.

Une nouvelle fonction pour faire pression sur les industriels

La nouvelle fonctionnalité "Interpeller la marque" apparaît désormais sur les fiches des produits contenant des additifs à risque (signalés par une pastille rouge). Les utilisateurs ont deux options pour agir : envoyer un email pré-rédigé contenant les risques associés aux additifs et les sources scientifiques, ou publier un message sur X (ex-Twitter) avec le hashtag #BalanceTonAdditif. Environ 1 200 marques de produits alimentaires pourraient être concernées, des fabricants de gâteaux aux sodas en passant par les chips et les confitures.



L'impact de Yuka sur les pratiques industrielles est déjà mesurable. Une étude réalisée en France révèle que 95% des utilisateurs ont cessé d'acheter des produits contenant des additifs controversés grâce à l'application. Des enseignes comme Intermarché ont déjà réagi, avec le retrait de 142 additifs dans 900 produits en 2019. L'application a également remporté trois procès en appel contre le lobby de la charcuterie concernant l'utilisation des nitrites, des additifs reconnus comme cancérigènes.

Une expansion internationale en vue

Actuellement disponible en France et aux États-Unis, cette nouvelle fonctionnalité devrait s'étendre à d'autres pays et réseaux sociaux dans les prochains mois. Julie Chapon, co-fondatrice de Yuka, souligne l'importance de cette initiative face à la lenteur des pouvoirs publics :

Nous ne sommes pas de simples consommateurs, nous pouvons aussi être de véritables acteurs de changement. Et nous sommes en droit d'exiger des marques que notre santé passe au premier plan, avant leurs intérêts financiers.

Cette nouveauté pourrait avoir un impact particulièrement important aux États-Unis, où la réglementation sur les additifs alimentaires est plus souple qu'en Europe. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, l'application est disponible gratuitement sur l'App Store, offrant ainsi un outil supplémentaire pour faire des choix alimentaires plus éclairés.

