L'application Yuka remporte son procès face à la société A.B.C Industrie

Depuis sa création, Yuka n'a qu'un seul objectif, vous aidez à mieux identifier les aliments et boissons qui sont néfastes pour votre santé. Pour cela, l'app se sert du code-barre pour reconnaître les produits que vous trouvez en supermarché. À partir d'une note de 0 à 100, il devient plus simple de savoir si la composition du produit que vous êtes sur le point d'acheter est bonne ou pas. Sans surprise, cette application a énervé de nombreux industriels et un groupe a été jusqu'à déposer une plainte !

La justice donne raison à Yuka

Téléchargée des millions de fois sur l'App Store et le Google Play Store, l'application Yuka est devenue en un temps record l'app de référence pour ceux qui veulent mieux manger et éviter les colorants et additifs dangereux pour la santé. Il y a quelques mois, on apprenait que la société A.B.C Industrie véritable lobby de la charcuterie industrielle, poursuivait Yuka pour avoir alerté les consommateurs français sur les risques pour la santé des additifs à base de nitrites et nitrates (E249, E250, E251 et E252).



Pour apporter du poids à sa communication, Yuka s'était associé avec Foodwatch et la Ligue contre le cancer, une pétition rassemblant 370 000 signatures avait fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux (probablement un peu trop).

Dans un communiqué de presse qui nous a été transmis cet après-midi à la rédaction, Yuka déclare avec fierté avoir remporté son procès face à A.B.C Industrie.

Voici ce qu’annonce la célèbre application :

La Cour d’appel d'Aix-en-Provence reconnaît que la finalité de Yuka est d’informer le consommateur afin de lui permettre de choisir les meilleurs produits pour sa santé, et que cette dernière est protégée par la liberté d’expression. Elle indique que « le fait de proposer aux utilisateurs de l’application de signer une pétition entre de toute évidence dans le cadre de la liberté d’expression. » Concernant les nitrites ajoutés, la Cour d’appel reconnaît que Yuka s’appuie sur une base factuelle suffisante pour considérer ces additifs comme étant à « risque élevé ». Elle affirme que Yuka s’inscrit dans le cadre général du débat sur la nocivité des additifs nitrés dans l’alimentation, et que la réalité de ce débat public ne peut être contestée.

En lançant le concept, les fondateurs de Yuka avaient conscience que le combat pour mieux informer les Français sur ce qu'ils mangent allait faire face à nombreux obstacles. Comme l'application est très utilisée en magasin, les grands groupes perdent parfois des ventes, ce qui a de quoi énerver les entreprises qui ajoutent des composants néfastes pour notre santé dans leurs produits.



A.B.C Industrie a été condamné à payer 20 000€ à Yuka. La co-fondatrice Julie Chapon explique que l'équipe Yuka est soulagée que la justice fasse passer la santé des Français avant les intérêts financiers des industriels.



Télécharger l'app gratuite Yuka - Scan de produits