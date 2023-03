L'application Freebox Files ajoute un VPN pour les bêta-testeurs sur TestFight

Quand on parle des applications de Free disponibles sur l'App Store, on pense directement au classique "Freebox Connect", à l'application "Freebox" (anciennement Freebox Compagnon) ainsi qu'à l'app "Espace Abonné" qui est encore récente. Cependant, on ne pense jamais à "Freebox Files", une application révolutionnaire qui vous permet de réaliser une multitude d'actions !

Freebox Files s'améliore avec l'intégration d'un VPN

Vous êtes abonné Freebox et vous n'avez pas encore l'application Freebox Files ? Il est temps de se réveiller !

Avec cette app, vous avez l'accès à de nombreuses fonctionnalités qui perfectionneront votre expérience en tant qu'abonné :

Accédez aux contenus sur votre disque dur (celui intégré si vous avez une Freebox Révolution ou d'un disque dur externe ajouté en USB à votre Freebox)

Lisez les contenus depuis n'importe où dans le monde grâce à un lecteur multimédia intégré

Partagez, renommer, déplacer, enregistrer sur votre smartphone ou supprimer n'importe quel fichier

Et... téléchargez des contenus !

Le dernier point de cette liste est justement ce qui nous intéresse. Avec Freebox Files, vous avez la facilité de lancer des téléchargements dans le cœur de votre Freebox sans passer par un ordinateur. Les deux avantages de cette fonctionnalité, c'est que vous profitez du débit de votre connexion ADSL/FTTH sans aucune perte et votre téléchargement arrive directement dans votre disque dur. Pas besoin de le transférer d'un ordinateur vers le disque dur branché à votre Freebox Server !

D'après les récentes révélations d'Univers Freebox, les développeurs de Free viennent d'ajouter la possibilité d'enregistrer son propre VPN dans la section "Plus" de l'application qui se trouve tout en bas à droite. Cette nouveauté vous permet de gérer l'ajout d'un VPN afin de télécharger en toute sécurité et anonymement sur internet depuis votre Freebox.

Grâce au bouton "Ajouter un client VPN" qui est en bas de l'écran, vous pourrez ajouter votre VPN, que ce soit CyberGhost, NordVPN, ExpressVPN... L'application vous proposera de saisir manuellement les informations de configuration comme le protocole VPN, le nom du serveur, les identifiants de connexion ou encore des paramètres avancés. Évidemment, tout cela est fourni par l'entreprise qui vous a vendu le VPN.



Pour l'instant, l'intégration du VPN n'est accessible que dans la version 1.8 disponible exclusivement sur TestFlight (l'application d'Apple qui permet de tester les bêtas de vos applications préférées sur invitation). Cette nouveauté existe déjà du côté d'Android depuis plusieurs mois, en réalité, iOS est la deuxième phase de lancement. Dès que le test sera concluant, la nouveauté se déploiera dans la version officielle de Freebox Files distribuée sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Freebox Files