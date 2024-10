Super Farming Boy revisite le style Harvest Moon bientôt sur iOS, Android, PC et consoles (màj)

Les jeux d'agriculture sont, paradoxalement avec le traitement des agriculteurs, très populaires. Leur argument massue ? Offrir une expérience riche et relaxante. S'occuper de ses récoltes, nouer une relation avec des personnages et s'adonner à de nombreux travaux et passe-temps permet de ne jamais s'ennuyer. Stardew Valley en est le meilleur exemple récent.



Sauf que le studio LemonChili a modifié la recette en proposant un titre loin d'être tranquille, une sorte de "Harvest Moon sous stéroïdes" avec Super Farming Boy, bientôt disponible sur mobile, PC et consoles dans un avenir proche.

Un futur HIT sur mobile

Dans Super Farming Boy™, vous incarnez Super, dont la mère et les amis ont été capturés par votre méchant némésis, KORPO®©TM, qui vous embauche de manière illégale pour travailler sur votre propre terre, prélevant tous les bénéfices pour lui-même ! Maintenant, avec vos amis et votre maman à vendre, vous devez récolter votre chemin à travers des aventures difficiles, en économisant suffisamment pour racheter votre maman et vos amis !

Dans Super Farming Boy, vous êtes un garçon, vous êtes un fermier, mais surtout, vous êtes SUPER. Un grand méchant a kidnappé tous vos amis et votre propre mère, et les retient en otage. Il exige une rançon pour chacun d'entre eux.



Ni une ni deux, vous allez devoir être obligé de cultiver votre terre, en espérant pouvoir rassembler assez d'argent pour acheter leur liberté et défaire le vilain. Comme vous pouvez vous en douter, vu votre pedigree, vos compétences agricoles ne sont pas exactement celles d'un fermier lambda. Avec une simple pression sur un bouton, vous pouvez vous transformer en pelle, en marteau, en pioche, en arrosoir, et bien plus encore car votre héros pourra également voler. Ce ne sont que quelques exemples des possibilités offertes, sans oublier des graines magiques.



Voici la bande-annonce officielle de Super Farming Boy, histoire de découvrir l'histoire, ainsi que les mécanismes et une partie du gameplay :

Le jeu semble être un habile mélange entre Bomberman, Astro Boy et Harvest Moon, rien que ça. L'agriculture à base de combos et de bonus donnent à Super Farming Boy une grande importance à l'action, de quoi attirer les joueurs qui n'étaient pas conquis par la lenteur des titres habituels du genre.



Que dire de la direction artistique, avec des personnages stylisés attachants, des animations percutantes et un style général rétro qui rappelle plusieurs titres du studio, comme Floyd's Sticker Squad et Tower Power - Flick'em Up. Mention spéciale aux contrôles, possibles avec l'écran tactile, les manettes et même les claviers sur les appareils compatibles.



Reste que pour le moment, aucune date de sortie n'a encore été fixée pour Super Farming Boy. Il a simplement été annoncé sur quasiment toutes les plateformes qui existent, notamment iOS et tvOS, ce qui est toujours bon à prendre pour les clients Apple.



: LemonChili a annoncé un plan de sortie plus détaillé pour Super Farming Boy, y compris la disponibilité de la version iOS en précommande sur l'App Store. Bien que le lancement complet ne soit pas encore pour tout de suite - pas avant le deuxième trimestre 2025 - la précommande vous permettra de bénéficier d'une remise de 20 %.

