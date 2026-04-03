La saison 2 de Your Friends & Neighbors est lancée sur Apple TV+

Après une année 2025 particulièrement réussie pour Apple TV+, l’un de ses plus gros hits revient dès ce soir. La saison 2 de Your Friends & Neighbors (Vrais voisins, faux amis en français), le thriller dramatique porté par Jon Hamm, est disponible à partir d’aujourd’hui sur Apple TV+.

De quoi parle la saison 2 ?

Jon Hamm (Mad Men) reprend son rôle d’Andrew « Coop » Cooper, un père de famille en apparence respectable qui mène une double vie de cambrioleur dans sa banlieue tranquille. Cette nouvelle saison voit l’arrivée d’un nouveau voisin mystérieux, interprété par James Marsden, qui risque de faire voler en éclats les secrets de Coop et de mettre sa famille en danger. Le ton promet d’être encore plus tendu et addictif que la première saison.



La distribution de la saison 2 :

Jon Hamm (Andrew « Coop » Cooper)

James Marsden (le nouveau voisin perturbateur)

Amanda Peet

Olivia Munn

La série est créée par Jonathan Tropper, déjà derrière la série dystopique See avec Jason Momoa.

Les dates de diffusion

Saison 2 : disponible depuis ce matin 3 avril à 3h00 du matin (heure française)

Un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 5 juin 2026

Si vous n’avez pas encore vu la première saison, les 9 épisodes sont déjà disponibles en intégralité sur Apple TV+.

Un succès confirmé

Lancée en 2025, Your Friends & Neighbors est rapidement devenue l’une des séries les plus regardées d’Apple TV+, aux côtés de Severance saison 2 et Pluribus. La performance de Jon Hamm et l’intrigue addictive ont largement contribué à son succès.



Apple TV+ est disponible au prix de 9,99 € par mois, ou à un tarif réduit via l’abonnement Apple One.