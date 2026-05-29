Star City : le spin-off de For All Mankind débarque sur Apple TV+

Alors que la saison 5 de For All Mankind vient tout juste de se terminer, Apple TV+ lance immédiatement Star City, son spin-off très attendu. Les deux premiers épisodes sont disponibles dès aujourd’hui sur la plateforme, accessible depuis quasiment n'importe quel appareil moderne.

Une nouvelle perspective sur la course à l’espace

Dans l’univers alternatif de For All Mankind, l’Union Soviétique a battu les États-Unis en posant le premier homme sur la Lune. Star City raconte la même histoire, mais cette fois du côté soviétique.



La série se concentre sur les cosmonautes, les ingénieurs et les agents du renseignement embarqués dans le programme spatial soviétique. Plus sombre et orientée thriller d’espionnage que la série mère, Star City explore les risques, les complots et les sacrifices faits derrière le Rideau de Fer pour faire avancer l’humanité.

Crédit Apple TV.

Ce que disent les premières critiques

Les premiers avis sont globalement positifs. Beaucoup de spécialistes saluent une série tendue, bien rythmée et qui enrichit intelligemment l’univers de For All Mankind sans simplement le copier.



Voici la bande-annonce officielle :

Où regarder Star City ?

Star City est disponible en exclusivité sur Apple TV+. L'abonnement coûte 9,99 € / mois (avec essai gratuit d’une semaine).

Si vous avez aimé For All Mankind, Severance, Silo ou The Morning Show, cette nouvelle série devrait vous plaire.

Vous avez déjà commencé à regarder Star City ? Que pensez-vous de ce spin-off jusqu’à présent ?