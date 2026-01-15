Subway Surfers City débarque bientôt sur mobile !

Avec plus de 4,5 milliards de téléchargements au compteur, Subway Surfers reste le jeu mobile le plus téléchargé de tous les temps. Après plus de dix ans d'aventures à travers le monde dans l'opus original, les fans attendaient impatiemment une vraie suite… et elle arrive enfin d'après le communiqué officiel !

Subway Surfers City est la vraie suite !

Contrairement au format World Tour du jeu classique, Subway Surfers City vous ramène chez vous, dans la gigantesque et vibrante métropole de Subway City. Le titre a d'abord été lancé en soft launch dans certains pays en juin/juillet 2024, et il se prépare maintenant à son lancement mondial complet le 26 février 2026.

Dans cette véritable suite, une sorte de Subway Surfers 2 et non pas la version Blast ou Tag, et pour la première fois, vous pourrez débloquer et maîtriser trois nouveaux modes de jeu inédits, qui apportent encore plus de variété et de progression.

Le jeu conserve le cœur addictif du runner sans fin qui a fait le succès de la licence Subway Surfers, tout en ajoutant de la fraîcheur :

Mode Classic Endless : le run infini nostalgique qu’on adore.

: le run infini nostalgique qu’on adore. City Tour : des niveaux structurés et variés à travers les différents quartiers de la ville.

: des niveaux structurés et variés à travers les différents quartiers de la ville. Retour des événements temporaires avec des modes et mécaniques uniques.

avec des modes et mécaniques uniques. Nouvelles capacités arcade pour booster vos runs : speed pads, le coup de stomp, bouclier rebondissant, et bien d’autres pour aller encore plus loin et battre vos records.

Le studio SYBO a su garder l’essence même du gameplay qui nous rend (presque) tous accro, tout en intégrant des éléments modernes et un style visuel plus propre et vibrant pour plaire aussi bien aux vétérans qu’aux nouveaux joueurs.

Pré-inscrivez-vous dès maintenant sur l’App Store, Google Play ou le site officiel pour choper des récompenses exclusives au lancement et soyez prêts à sprinter dans Subway City !



Préparez-vous, le 26 février approche !

Télécharger le jeu Subway Surfers City