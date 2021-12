Le RPG "Legend of Mana" débarque sur mobile au Japon

Début 2021, Square Enix a sorti un superbe remaster du jeu Legend of Mana sur PS4, Nintendo Switch et Steam. Square Enix a ramené de nombreux classiques sur les plates-formes modernes, mais il n'est jamais certain qu'une version mobile verra le jour. Après un excellent Trials of Mana, voici la suite, le 4e épisode de la saga sortie sur PlayStation 1.

Legend of Mana est bientôt disponible sur iOS et Android

Le remaster de Legend of Mana, sorti plus tôt cette année sur consoles, vient d'être lancé sur l'App Store et Google Play au Japon. Ce remaster comprend un nouveau système de carte du monde, de nouvelles fonctionnalités comme un mode galerie, un mini-jeu qui n'était pas sorti en dehors du Japon auparavant, et plus encore. Regardez la bande-annonce mobile de Legend of Mana ci-dessous :

La version HD Remastered de The Legend of Seiken, ou Legend of Mana chez nous, comprend les éléments suivants :

Graphismes HD

Le monde de "The Legend of Mana" a été remasterisé en HD avec de nouvelles données d'arrière-plan, une interface utilisateur redessinée et des graphiques en plus haute résolution.

Le monde de "The Legend of Mana" a été remasterisé en HD avec de nouvelles données d'arrière-plan, une interface utilisateur redessinée et des graphiques en plus haute résolution. Son HD

La version remastérisée HD comprend également les BGM arrangés, à quelques exceptions près. La version remastérisée HD comprend également une partie de la musique d'ambiance originale, qui peut être changée en version originale dans les paramètres du jeu.

La version remastérisée HD comprend également les BGM arrangés, à quelques exceptions près. La version remastérisée HD comprend également une partie de la musique d'ambiance originale, qui peut être changée en version originale dans les paramètres du jeu. Mode Galerie / Mode Musique

Ce mode comprend les illustrations et la musique de fond de la version originale du jeu. Vous pouvez les consulter à tout moment depuis l'écran d'accueil.

Ce mode comprend les illustrations et la musique de fond de la version originale du jeu. Vous pouvez les consulter à tout moment depuis l'écran d'accueil. Combats

Vous pouvez désactiver les rencontres avec les ennemis, ce qui facilite l'exploration de la carte du donjon.

Vous pouvez désactiver les rencontres avec les ennemis, ce qui facilite l'exploration de la carte du donjon. Fonction de sauvegarde

La version remastérisée HD du jeu prend en charge la sauvegarde automatique.

La version remastérisée HD du jeu prend en charge la sauvegarde automatique. Ring Ringu Land

Le mini-jeu "Ring Ringu Land" a été implémenté dans le jeu, ce qui permet d'obtenir plus facilement des objets rares et difficiles à trouver.

Pour l'instant, ce remaster de Legend of Mana est uniquement disponible au Japon sur iOS et Android. Étant donné que d'autres jeux Mana sont sortis dans le monde entier, il est très probable que Legend of Mana nous arrive en France, en Suisse, en Belgique et autre Canada pour ne citer que ces régions.

Télécharger Legend of Mana à 2700 Yens