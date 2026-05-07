Propeller One-Way Night Coach : John Travolta signe son premier film Apple TV

Apple Original Films vient de dévoiler la bande-annonce et le visuel officiel de Propeller One-Way Night Coach, un long-métrage écrit, réalisé, narré et produit par John Travolta.



Le film sera présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes 2026, avant sa sortie mondiale sur Apple TV+ le vendredi 29 mai 2026.

Une ode à l’âge d’or de l’aviation

L’histoire suit Jeff, un jeune passionné d’aviation (interprété par le jeune Clark Shotwell), et sa mère (Kelly Eviston-Quinnett) qui s’embarquent pour un vol transcontinental vers Hollywood. Ce qui devait être un simple voyage devient une odyssée pleine de magie, de rencontres inattendues et de moments touchants.



Le casting inclut également Ella Bleu Travolta (fille de John Travolta) dans le rôle d’une hôtesse de l’air, ainsi qu’Olga Hoffmann.



Le film promet une atmosphère nostalgique célébrant l’âge d’or de l’aviation, avec des repas à bord, des escales surprises, des passagers hauts en couleur et une plongée dans le luxe de la première classe.

Un projet très personnel pour John Travolta

Pour John Travolta, double nommé aux Oscars et lauréat d’un Golden Globe et d’un Emmy, ce film représente un projet passionnel complet : scénario, réalisation, narration et production. À 72 ans, l’acteur et réalisateur signe ici son premier long-métrage en tant que réalisateur principal.



Propeller One-Way Night Coach s’annonce comme un feel-good movie, teinté de nostalgie et d’émotion. Le choix de John Travolta pour un tel projet personnel est intéressant, et la présence de sa fille Ella Bleu Travolta ajoute une touche touchante. Le cadre aérien et l’époque évoquée devraient offrir de belles images et une atmosphère unique.

Après plusieurs succès comme CODA, F1 ou The Studio, Apple TV+ continue de miser sur des histoires originales et des talents confirmés. Rendez-vous le 29 mai pour découvrir si ce vol en vaut la chandelle.