Google étend le coach santé IA de Fitbit aux utilisateurs iPhone

Google a lancé son coach santé personnel IA propulsé par Gemini sur la plateforme iOS, rendant cette fonctionnalité disponible pour les abonnés Fitbit Premium sur iPhone, en plus d'Android. Ce déploiement intervient alors que des rapports indiquent qu'Apple réduit l'ampleur de ses projets ambitieux en matière d'IA santé prévus pour iOS 27.

Fitbit veut profiter du retard d'Apple

Jusqu'à présent limitée aux utilisateurs Android aux États-Unis, la fonctionnalité de coach santé personnel est désormais déployée en aperçu public pour les abonnés Premium dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour. L'extension aux utilisateurs iOS se fait progressivement au cours des prochains jours, mais la France n'est pas encore ciblée.

Le coach IA fonctionne comme un conseiller virtuel disponible 24h/24 et 7j/7, jouant les rôles de conseiller fitness, conseiller sommeil et conseiller bien-être global. Les utilisateurs commencent par une courte conversation de 5 à 10 minutes pour partager leurs motivations et objectifs. L'application Fitbit fournit ensuite des perspectives personnalisées quotidiennes : un résumé matinal au réveil, des retours après les entraînements, et des recommandations avant le coucher.



Les principales fonctionnalités du coach IA de Fitbit incluent :

La génération de plans d'entraînement sur mesure avec suivi des métriques fitness essentielles.

Une analyse approfondie du sommeil et des suggestions d'amélioration.

Le suivi des signes vitaux comme la fréquence cardiaque, la température cutanée et le taux d'oxygène dans le sang.

Un chatbot intégré permettant de poser toutes sortes de questions liées à la santé.

La fonctionnalité s'intègre aux données des appareils compatibles, dont les accessoires Fitbit (Charge 6, Inspire 3, Versa 4, Sense 2) ainsi que les Pixel Watch 3 et Pixel Watch 4 de Google. Elle peut également importer des données depuis Apple Santé sur iOS.



Fitbit Premium, requis pour accéder à cette fonctionnalité, est proposé à partir de 8,99 € par mois.

Apple est plus prudente

Ce lancement contraste avec les récents développements chez Apple. Selon Bloomberg, Apple a abandonné ses plans pour un service dédié de coach santé IA avancé dans iOS 27. Au lieu d'un service autonome avec recommandations basées sur les données personnelles de santé, Apple prévoit désormais d'intégrer progressivement certains composants développés sous forme de fonctionnalités individuelles dans l'application Santé existante, potentiellement dès cette année. Une version améliorée de Siri dans iOS 27 devrait tout de même gérer des requêtes santé plus avancées.

