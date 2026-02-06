Apple est moins ambitieux que prévu sur le coach Santé dans iOS 27

Encore un retard ! Selon un nouveau rapport de Bloomberg signé Mark Gurman, Apple a décidé de réduire considérablement l’ambition de son projet de coach santé virtuel alimenté par l’IA, pour le moment nommé Apple Health+ (ou code Mulberry en interne), qui ne figurera plus en tant que service complet dans iOS 27.

Un nouveau retard sur l’IA

Cette fonctionnalité, en développement depuis plusieurs années, devait proposer un coach santé virtuel intégré à l’app Santé d’Apple. Elle aurait fourni :

Des recommandations personnalisées basées sur l’IA, en s’appuyant sur les données de santé de l’utilisateur (Apple Watch, rapports de laboratoires externes, etc.)

Des rapports détaillés sur la santé

Des vidéos explicatives sur des conditions médicales

Des conseils bien-être

Des enquêtes et évaluations santé avancées

Le service était pressenti pour être proposé sous forme d’abonnement payant (non confirmé).

Au lieu d’une annulation pure et simple, la société réoriente et fractionne le projet : certaines composantes (comme des suggestions intelligentes basées sur les données existantes de l’app Santé) seront réutilisées et déployées progressivement, dès cette année (2026), directement dans l’application Santé existante.



Le projet avait déjà connu plusieurs reports :

Initialement prévu pour iOS 26 (2025)

Reporté à une mise à jour printanière, puis à iOS 27

Cette révision fait suite à une refonte plus large de la stratégie santé d’Apple et à des changements dans l’organisation liée à l’IA et aux services. Par ailleurs, le responsable des services Eddy Cue réfléchirait à des modifications pour Apple Fitness+, sans détails précis pour l’instant.



À plus long terme, Apple prévoit d’intégrer des capacités santé avancées via la nouvelle version de Siri (chatbot plus puissant), attendue avec iOS 27, qui permettra des interactions plus naturelles dans l’app Santé et sur l’ensemble du système. Le vrai bond en avant qu'on attend depuis iOS 18...



En résumé, au lieu d’un grand service dédié « Health+ », les utilisateurs verront arriver des améliorations incrémentales et plus modestes dans l’app Santé au fil des mises à jour 2026, tandis que l’IA santé se concentrera davantage sur Siri et des fonctionnalités intégrées. Cette approche s’aligne sur la priorité donnée par Apple à la qualité iOS 27, décrit comme une mise à jour « style Snow Leopard » axée sur la fiabilité, avec l’IA comme principal apport notable.



Franchement, on ne va pas s'en plaindre.