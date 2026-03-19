Tim Cook a encore « tellement de choses à faire » sur l’iPhone

Lors d’une interview accordée à Nikias Molina dans la gare Grand Central de New York, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est exprimé sur le futur de l’iPhone. Et, sans surprise, il nous vend du rêve quand au futur du téléphone flanquée d’une pomme.

Une évolution loin d’être finie

Il reste encore tellement de choses que nous pouvons faire avec l’iPhone. Je pense qu’il continuera d’être au centre de la vie numérique des gens.

Bien qu’il s’agisse d’un langage corporate classique, cette déclaration reste intéressante : Tim Cook affirme que l’iPhone demeurera l’appareil central dans la vie des utilisateurs, alors même qu’Apple investit massivement dans de nouveaux domaines comme l’informatique spatiale ou la domotique. Selon les rumeurs, l’entreprise travaille notamment sur des lunettes de réalité augmentée et un pendentif alimenté par l’IA sans écran.

L’année prochaine, l’iPhone fêtera ses 20 ans, avec un iPhone XX attendu pour être plein écran sans Face ID visible.



Malgré son âge, sa popularité ne cesse de croître. Au dernier trimestre, les revenus générés par l’iPhone ont atteint un record historique de 85,2 milliards de dollars. Tim Cook a qualifié la demande de « tout simplement stupéfiante ».



« L’iPhone a réalisé son meilleur trimestre de tous les temps, porté par une demande sans précédent, avec des records historiques dans toutes les régions du monde », avait-il déclaré en janvier.



Reste à savoir si un jour un appareil viendra détrôner l’iPhone et les smartphones en général. Pour l’instant, Tim Cook ne semble pas du tout inquiet.

L’iPhone va rester là pendant très, très longtemps.

Voici la vidéo de Tim Cook avec notre confrère :