Apple veut faire du Fold le « plus grand bouleversement de l’histoire de l’iPhone »

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le premier iPhone pliable d’Apple sera « le plus important remaniement de l’histoire de l’iPhone ». Ce qui laisse présager d'un téléphone inédit non seulement dans son apparence mais aussi côté logiciel.

Dans son dernier bulletin "Power On", le journaliste (trop) bien informé affirme que ce nouvel appareil représente un changement de design bien plus radical que les iPhone 4, iPhone 6 ou iPhone X, chacun ayant apporté un nouveau design, le dernier ayant même introduit Face ID et l'interface utilisateur par gestes.

Un format livre comme le Galaxy Z Fold

Le futur iPhone pliable s’ouvrirait comme un livre, à la manière du Samsung Galaxy Z Fold 7. Il offrirait un grand écran intérieur permettant de regarder des vidéos, jouer à des jeux et effectuer du multitâche avancé. iOS 27 serait spécialement optimisé pour cet appareil, avec la possibilité d’ouvrir plusieurs applications côte à côte et des fonctionnalités de multitâche similaires à celles de l’iPad.



C'est la partie finalement la plus importante ici, car Apple a l'habitude de se démarquer grâce à son logiciel et à ses fonctionnalités pensées pour être utiles aux clients. On imagine très bien iOS en mode fermé et iPadOS en mode ouvert, ce qui correspond aux informations qui nous parviennent depuis des mois concernant l'usage : un iPhone mini transformable en iPad mini.

Caractéristiques techniques attendues

D’après les dernières rumeurs, l'iPhone Fold 2026 sera composé de :

Écran intérieur de 7,8 pouces

Écran extérieur de 5,4 pouces

Technologie permettant de réduire fortement la pliure (sans l’éliminer totalement)

Du côté photo, l’appareil devrait disposer de :

Deux capteurs photo à l’arrière

Une caméra frontale

Un bouton d’alimentation avec Touch ID (au lieu de Face ID)

Concept d'iPhone Fold signé Jon Prosser.

Date de sortie et prix

Apple devrait dévoiler son iPhone pliable en septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, les modèles standards comme l'iPhone 18 ne seraient désormais plus présentés en même temps, mais au printemps suivant. Cependant, selon les analystes Mark Gurman et Tim Long, le modèle pliable pourrait être commercialisé plus tard que les versions Pro.



Aux États-Unis, son prix de lancement est estimé à 1 999 $, ce qui le positionnerait comme un produit ultra-premium. En Europe, et notamment en France, on table sur 2 099 €, voire 2 199 €.

Un tournant majeur pour Apple

Après des années de rumeurs, cet iPhone pliable marque une nouvelle ère pour la gamme iPhone. Il s’agit du plus gros changement de design depuis le passage à l’écran bord à bord avec l’iPhone X en 2017. C'est possible, mais, pour nous, le plus gros point d'interrogation se situe au niveau du "rétrogradage" vers TouchID, ainsi que sur la solidité de l'ensemble. On sait qu'Apple a trouvé une solution au pli de l'écran, mais qu'en sera-t-il au bout de deux, trois ou quatre ans ? Idem pour la charnière en métal liquide.



On attend en tout cas avec impatience de découvrir comment la marque américaine, qui fête ses 50 ans cette année, va réinventer l’expérience smartphone avec ce premier format pliable flanqué d'un pomme !