Apple fêtera ses 50 ans avec Paul McCartney à l’Apple Park

Pour célébrer ses 50 ans, Apple a marqué le coup avec de nouveaux produits, des événements spéciaux et même des concerts privés. Après des jours de festivités, la clôture devrait être assurée par Paul McCartney, qui se produira en direct depuis Apple Park.

Un concert de Paul McCartney pour les 50 ans d’Apple à Apple Park

Apple s’apprête à clore en beauté plusieurs semaines de célébrations mondiales pour son demi-siècle d’existence. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, la grande finale aura lieu cette semaine au siège de l’entreprise à Cupertino, en Californie, et la liste d’invités réserve une surprise de taille.



Gurman a laissé entendre sur les réseaux sociaux que l’artiste invité serait Paul McCartney (sans le citer directement). Pour justifier son pronostic, il a précisé que le mystérieux artiste “se porte toujours très bien, faisait partie de la British Invasion, et que Steve Jobs en aurait été extatique.” Difficile de ne pas y voir une référence directe à l’ex-Beatles, dont le lien avec Apple est chargé d’histoire : le nom de la firme de Cupertino avait d’ailleurs pendant des années fait l’objet de tensions juridiques avec Apple Corps, le label fondé par les Fab Four.

L’événement se tiendra à l’Apple Park, le légendaire campus en forme d’anneau inauguré en 2017. Indice supplémentaire, l’Apple Park Visitor Center fermera exceptionnellement ses portes à 15h heure du Pacifique le mardi 1er avril, soit le jour exact où Apple soufflera ses 50 bougies. La fête pourrait toutefois débuter dès le 31 mars, la date exacte n’étant pas encore confirmée.

Les semaines précédentes avaient déjà donné lieu à des concerts surprises dans plusieurs villes du monde, de Londres à Tokyo en passant par Washington D.C., pour marquer l’anniversaire de l’entreprise fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne dans un garage de Los Altos.