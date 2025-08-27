Apple annonce ses 3e et 4e magasin en Inde : Bengaluru et Koregaon Park

Quelques jours après avoir ouvert son troisième magasin en Inde, Apple a annoncé que son quatrième magasin de détail indien, Koregaon Park, sera situé à Pune dans l'État du Maharashtra. Le magasin ouvrira ses portes le jeudi 4 septembre à 13h00, heure locale. "Namaskar, Pune," déclare l'annonce du magasin d'Apple.

Quatre Apple Store en Inde

Le premier Apple Store de la ville ouvrira bientôt ses portes. Nous avons hâte de voir vos idées prendre vie à l'Apple Koregaon Park.

Ce nouveau magasin fait donc suite à l'ouverture du troisième magasin d'Apple à Bengaluru, accueillant du public depuis deux jours.



Apple exploite actuellement deux magasins en Inde, l'un à Mumbai et l'autre à New Delhi, tous deux lancés en 2023. L'entreprise a également lancé sa boutique en ligne en Inde en 2020.Pour Apple Koregaon Park, Apple utilise le même logo orné de plumes de paon que celui du magasin de Hebbal à Bengaluru, avec un fond d'écran téléchargeable disponible sur le site web d'Apple.

Et en France ?

En 2025, il y a 20 Apple Stores ouverts en France, dont 9 situés en Île-de-France. Le premier Apple Store en France a ouvert ses portes le 7 novembre 2009 dans la galerie marchande du Carrousel du Louvre à Paris. Mais celui-ci a fermé en 2018.