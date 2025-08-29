Xiaomi a déclenché une polémique en Inde avec des publicités comparant directement ses smartphones aux modèles haut de gamme d’Apple et de Samsung. Ces campagnes, jugées moqueuses, ont poussé les deux géants à réagir officiellement afin de défendre leur image et leur position dominante sur le marché.

Apple et Samsung s’attaquent aux publicités de Xiaomi en Inde

Apple et Samsung ont décidé de réagir face à Xiaomi après une série de campagnes publicitaires en Inde jugées provocantes. Les deux géants ont envoyé des mises en demeure à la marque chinoise, estimant que ses annonces dépassaient les limites d’une concurrence loyale.

Au printemps, Xiaomi a multiplié les publicités comparant directement ses smartphones à l’iPhone 16 Pro Max et aux modèles premium de Samsung. Dans l’une d’elles, publiée un 1er avril, la marque souhaitait un « joyeux poisson d’avril » à ceux qui pensaient que l’iPhone pouvait rivaliser avec son Xiaomi 15 Ultra. Dans une autre, l’appareil photo de l’iPhone était qualifié de « mignon » par rapport aux capacités du smartphone chinois.

Apple et Samsung considèrent que ces campagnes vont au-delà d’une simple comparaison commerciale. Pour eux, le ton moqueur employé par Xiaomi nuit directement à leur image et pourrait influencer négativement les consommateurs. En Inde, la publicité comparative est légale, mais elle doit rester factuelle et non dénigrante.

Cette confrontation met en lumière la bataille féroce autour du marché indien des smartphones haut de gamme. Apple et Samsung dominent largement ce segment, représentant ensemble la quasi-totalité des ventes. Xiaomi, de son côté, tente de s’y imposer malgré une présence très faible. Sa stratégie de communication agressive vise à attirer l’attention, mais elle risque de lui valoir des complications juridiques.

Avec cette affaire, il apparaît clairement que Xiaomi veut se positionner comme un véritable rival sur le segment premium. Reste à savoir si cette approche audacieuse renforcera son image auprès du public indien ou si elle lui coûtera cher face à la réaction des deux leaders du marché.



