Publicité : Samsung attaque Apple sur l'IA et les écrans pliables

Samsung renouvelle ses attaques publicitaires contre Apple en se moquant ouvertement de l'absence d'iPhone pliable et des capacités IA limitées de Cupertino. Une stratégie marketing qui pourrait rapidement se retourner contre le géant coréen.

Une campagne qui cible les points faibles d'Apple

La nouvelle publicité Samsung intitulée "No shirt? No problem" met en scène un utilisateur de Galaxy Z Fold qui ajoute numériquement une chemise sur une photo grâce à l'IA Galaxy AI. En face, l'utilisateur d'iPhone tente maladroitement de reproduire l'effet en tenant une serviette contre son torse. L'humour est volontairement grinçant pour souligner l'écart technologique supposé.

Cette campagne exploite deux faiblesses bien réelles d'Apple : l'absence d'iPhone pliable et le retard pris par Apple Intelligence. Samsung capitalise notamment sur sa fonctionnalité "Sketch to Image" qui transforme les croquis en images finalisées via son S Pen, une option actuellement inexistante sur iPhone.

Un timing risqué pour Samsung

Si cette stratégie peut sembler payante à court terme, elle comporte des risques considérables. Apple travaille activement sur son premier iPhone pliant, attendu pour 2026 selon plusieurs sources industrielles. Plus ironique encore, ce futur appareil devrait utiliser des écrans fournis par... Samsung Display, rendant la situation particulièrement délicate pour le groupe coréen.

Concernant l'IA, Apple Intelligence commence à déployer ses premières fonctionnalités depuis iOS 18, même si le retard reste visible face aux solutions de Samsung et Google. Cette fenêtre d'opportunité marketing pourrait se refermer rapidement une fois qu'Apple aura rattrapé son retard technologique, dès 2026. Samsung ne dit pas non plus que ses technologies IA se reposent à 90% sur Google et se garde bien d'attaquer les Pixel sur ce terrain.

Samsung reproduit ainsi une tactique éprouvée, rappelant ses précédentes campagnes contre les iPhone lors des lancements de nouveaux produits. Reste à voir si cette approche frontale continuera de porter ses fruits lorsque Apple comblera ses lacunes actuelles.