Craig Federighi impliqué de force dans le procès antitrust xAI contre Apple et OpenAI

Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, a été officiellement désigné comme témoin clé dans le procès antitrust intenté par xAI (la société d’Elon Musk) contre Apple et OpenAI. En revanche, Tim Cook a été écarté de cette obligation par le tribunal.

Rappel du litige

En août 2025, xAI a porté plainte contre Apple et OpenAI, accusant les deux entreprises d’entente anticoncurrentielle. Selon Musk, le partenariat entre Apple et OpenAI aurait favorisé ChatGPT dans l’App Store au détriment de Grok, l’IA de xAI, et de l’application X. Le plaignant dénonce un biais dans le classement et la visibilité des applications.

Le rôle central de Craig Federighi reconnu par le tribunal

Dans une décision rendue le 13 mai 2026 par la Cour fédérale du Texas (Northern District of Texas), le juge a accepté que Craig Federighi soit considéré comme témoin clé. Mais, pourquoi ?



Federighi est considéré comme l’un des principaux décisionnaires des accords stratégiques entre Apple et OpenAI, notamment sur l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence. Le tribunal estime qu’il détient potentiellement des informations uniques et pertinentes sur ces choix stratégiques de haut niveau. Résultat, Federighi doit donc fournir tous les documents et éléments demandés par xAI avant le 17 juin 2026.

Tim Cook épargné

xAI avait également demandé que Tim Cook soit désigné comme autre témoin clé. La cour a rejeté cette demande, estimant qu’aucun élément ne prouvait que le CEO disposait d’informations uniques non déjà accessibles via d’autres sources, dont Federighi.

Autres décisions du tribunal

Refus sur les politiques internes Apple : xAI voulait obliger Apple à divulguer tous les documents internes concernant les règles d’utilisation des IA génératives par ses employés. Le juge a rejeté cette requête, estimant qu’elle n’avait pas de lien direct avec les accusations d’antitrust sur l’App Store.

: xAI voulait obliger Apple à divulguer tous les documents internes concernant les règles d’utilisation des IA génératives par ses employés. Le juge a rejeté cette requête, estimant qu’elle n’avait pas de lien direct avec les accusations d’antitrust sur l’App Store. Victoire pour OpenAI : Le tribunal a en revanche ordonné à Elon Musk de fournir avant le 3 juin 2026 tous les emails et communications pertinents issus de Tesla et SpaceX.

Que signifie cette affaire pour Apple ?

Ce procès met en lumière les tensions croissantes autour de la domination d’Apple dans l’écosystème iOS et de son partenariat privilégié avec OpenAI. Même si l’issue reste incertaine, l’implication directe de Craig Federighi - l’un des visages les plus connus d’iOS et d’Apple Intelligence - montre l’importance stratégique du dossier pour Cupertino.



Que pensez-vous de ce procès ? Apple favorise-t-il réellement ChatGPT au détriment de Grok, ou s’agit-il d’une stratégie classique de mise en avant des partenariats officiels ?