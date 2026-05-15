Intel testerait déjà sa production de puces pour Apple

Intel serait déjà en phase de test pour sa future production américaines de puces pour Apple. Une information logique après celle autour d'un accord il y a quelques jours.

Intel fabriquerait déjà des puces pour iPhone, iPad et Mac

Le rapprochement entre Apple et Intel n’est plus une rumeur ni une simple lettre d’intention. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, qui avait été le premier à évoquer cette alliance possible dès l’automne dernier, la production a déjà démarré. Concrètement, des puces destinées à des iPhone, iPad et Mac sortent en ce moment des lignes Intel.

Le détail le plus significatif de ce rapport concerne la nature des puces concernées. Kuo précise qu’il s’agit de processeurs d’entrée de gamme et de génération ancienne, fabriqués sur la technologie 18A-P d’Intel avec le packaging Foveros. Autrement dit, TSMC conserve la main sur tout ce qu’Apple produit de plus avancé. Intel récupère les commandes en bas du catalogue, là où les exigences de performance sont moindres et les volumes considérables.

La répartition des commandes reflète directement le mix de ventes d’Apple : environ 80 % des wafers chez Intel seront destinés à des puces iPhone. La feuille de route esquissée par Kuo donne une vision claire de l’ambition : tests à petite échelle en 2026, montée en puissance en 2027, poursuite de la croissance en 2028, puis déclin naturel à partir de 2029, au rythme du cycle de vie de la technologie 18A-P.



Cette chronologie révèle la vraie nature du partenariat. Apple ne cherche pas à remplacer TSMC, dont Kuo estime qu’il conservera plus de 90 % des volumes de production même une fois Intel pleinement opérationnel. L’objectif est de diversifier les sources d’approvisionnement pour réduire la dépendance à un unique fournisseur, particulièrement exposé aux tensions géopolitiques autour de Taïwan. Et faire plaisir à Donald Trump au passage.



Pour Intel, c’est une bouffée d’oxygène bienvenue à un moment où le fondeur américain cherche à démontrer la crédibilité de son activité de fabrication pour tiers. Décrocher Apple comme client, même sur des puces d’entrée de gamme, est un signal fort envoyé à toute l’industrie. La question qui reste ouverte est de savoir si cette collaboration évoluera un jour vers les puces haut de gamme, celles qui font vraiment la réputation de l’Apple Silicon.