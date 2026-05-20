Apple : Eddy Cue sacré personnalité de l’année au Cannes Lions Festival 2026

Longtemps resté dans l’ombre des keynote Apple et des lancements de produits, Eddy Cue reçoit aujourd’hui l’une des plus hautes distinctions du monde du divertissement. Une récompense qui symbolise l’ascension spectaculaire d’Apple dans l’univers des médias, du streaming et de la culture populaire.

Eddy Cue sacré personnalité de l’année au Festival Cannes Lions, aux côtés de Jerry Bruckheimer

Il y a des reconnaissances qui résument une décennie de travail. Eddy Cue, vice-président senior d’Apple en charge des services et du divertissement, va recevoir le titre de « Entertainment Person of the Year » lors du festival Cannes Lions, qui se tiendra du 22 au 26 juin dans le sud de la France. Une distinction qui arrive à un moment charnière pour Apple dans l’industrie du divertissement.



Cue prononcera un discours d’ouverture le premier jour du festival. Il sera accompagné du légendaire producteur hollywoodien Jerry Bruckheimer, dont le film F1 : The Movie a été distribué par Apple l’an dernier et qui a rencontré un franc succès.

La distinction n’est pas anodine. Sous la direction d’Eddy Cue, Apple a transformé ce qui n’était au départ qu’une boutique de téléchargements musicaux en un empire des services : Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, Apple Podcasts, l’App Store… Un portefeuille qui génère aujourd’hui des dizaines de milliards de dollars par an et positionne Apple parmi les acteurs majeurs du divertissement mondial, au même titre que Netflix ou Disney.



Apple TV reste le symbole le plus visible de cette montée en puissance. La plateforme a accumulé les récompenses depuis son lancement en 2019, avec des séries comme Ted Lasso, Severance ou The Morning Show, et s’est imposée comme une alternative crédible face aux géants historiques du streaming.



Cannes Lions, festival dédié à la créativité dans la communication et le divertissement, consacre ainsi un homme qui a su faire d’Apple une puissance culturelle autant que technologique. Pour Eddy Cue, qui œuvre discrètement dans l’ombre de Tim Cook depuis des années, c’est une reconnaissance rare sous les projecteurs.



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