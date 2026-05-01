Une fuite révèle l’usage intensif de Claude chez Apple

Même les entreprises les plus secrètes peuvent laisser échapper des indices. Cette fois, une simple mise à jour d’application a révélé qu’Apple utilise l’IA Claude d’Anthropic bien au-delà de ce qu’elle avait officiellement annoncé.

Apple utilise Claude en interne, et une mise à jour l’a révélé par accident

Apple est connue pour son obsession du secret. Pourtant, c’est une simple mise à jour de son application Apple Support qui vient de trahir l’une de ses pratiques internes : la firme de Cupertino utilise Claude, l’assistant IA d’Anthropic, dans son processus de développement logiciel.



Le chercheur Aaron Perris, connu sur X sous le pseudonyme @aaronp613, a remarqué quelque chose d’inhabituel dans la version 5.13 de l’application Apple Support. Des fichiers CLAUDE.md s’y trouvaient inclus, ce qui n’aurait jamais dû arriver dans une version publique. Ces fichiers sont propres à Claude Code, l’outil de développement assisté par IA d’Anthropic.



Concrètement, les développeurs les placent à la racine de leurs projets pour transmettre des instructions permanentes à l’IA : conventions de code, architecture retenue, bibliothèques préférées, règles de révision. Ils vivent dans les dépôts internes et ne sont pas censés finir dans une application distribuée sur l’App Store. Nous l’avions expliqué récemment dans notre tutoriel pour installer et utiliser Claude.

Les captures d’écran partagées en ligne révèlent deux fichiers distincts. Le premier, intitulé “Chat - Conversational Support (Juno AI + Live Agents)”, décrit le fonctionnement d’un module de support conversationnel hybride, mêlant IA et agents humains. On y apprend qu’Apple utilise AsyncStream pour les mises à jour en temps réel, que l’architecture repose sur des drapeaux de compilation conditionnelle comme JUNO_ENABLED ou DEV_BUILD, et que trois rôles de participants sont définis pour le routage des messages : client, agent et assistant. Le second fichier concerne une bibliothèque de composants UI partagée baptisée SAComponents, avec des instructions précises sur l’usage de UIKit et SwiftUI.



Ce n’est pas la première fois qu’Apple est associé à Claude. La firme avait officiellement confirmé l’intégration de Claude Sonnet 4 dans Xcode 26 en septembre 2025, puis renforcé ce partenariat en février 2026 avec Xcode 26.3, qui ajoutait une intégration native du SDK Agent d’Anthropic. Mais les fichiers embarqués dans Apple Support montrent que l’usage de Claude dépasse l’environnement de développement officiel, il s’invite aussi dans le quotidien des équipes internes.



Une nouvelle preuve qui illustre aussi, à sa manière, à quel point les outils d’IA générative se sont profondément intégrés dans les pratiques des ingénieurs, parfois au point d’en oublier ce qu’ils laissent traîner dans leurs projets même chez des géants comme Apple.