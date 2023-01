Le site Assistance Apple fait peau neuve en 2023

Apple a donné un bon coup de pinceau à son site web dédié à l'assistance. La conception est beaucoup plus moderne avec de grandes images, de nouvelles icônes et un accès facile à certains des problèmes les plus courants du support Apple.

Une jolie refonte pour Apple Support

La refonte du site "Assistance Apple" - aussi appelé "Apple Support" en anglais, troque les bonnes vieilles icônes sans saveur par des images d'illustration et des icônes plus actuelles, plus colorées. Le site est simple et fonctionnel avec, en haut, les différents produits en situation, puis des liens rapides vers chaque catégorie.

Comme auparavant, le site d'assistance propose également trois liens très importants :

Identifiant ou mot de passe Apple oublié Réparation Apple Facturation et abonnements

Si vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, un champ de recherche permet d'aller fouiller dans les archives. Enfin, le site propose les dernières mises à jour vers iOS 16, la possibilité de contacter Apple par téléphone, chat ou courriel ou encore de télécharger l'app Apple Support.

Le nouveau site web de l'assistance Apple met également l'accent sur la formule AppleCare+, qui vous donne droit à "des réparations illimitées pour une protection contre les dommages accidentels, un accès prioritaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux experts Apple, et bien plus encore."



Il y a également des mises en garde contre les pièces de contrefaçon, ainsi qu'une réitération de l'engagement d'Apple à "accéder à des réparations sûres, fiables et sécurisées avec des pièces d'origine Apple."

Au final, le site Assistance Apple est bien plus agréable et rejoint le dernier en date qui n'était autre que le Dev Center d'Apple. Avant lui, Apple avait revu la mise en page d'Apple ID et d'iCloud.com.