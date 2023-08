Apple ne veut plus aider les clients sur X, YouTube et le site d'assistance

Apple envisage de supprimer ses conseillers sur X (Twitter), YouTube ainsi que sur son propre site d'assistance à partir de la fin de l'année, selon plusieurs sources. Lorsque ce changement prendra effet, les clients ne pourront plus bénéficier de de l'aide d'un employé d'Apple sur ces plateformes.

Des messages génériques pour les clients

À partir du 1er octobre, le compte @AppleSupport sur X ne fournira plus de réponses humaines aux clients qui envoient des messages directs. D'après notre confrère de MacRumors, les clients Apple qui envoient un message au compte recevront une réponse automatisée leur indiquant d'autres moyens de contacter la société pour obtenir de l'aide.

En outre, les sources ont indiqué qu'Apple ne fournira plus d'assistance technique aux clients dans la section des commentaires des vidéos YouTube téléchargées sur la chaîne Apple Support, et que le rôle de spécialiste communautaire rémunéré sera supprimé pour l'Apple Support Community, un forum de discussion en ligne où les clients de la marque peuvent poser des questions et être aidés. Ils seront désormais entre eux uniquement.



Apple offre à des centaines d'employés concernés la possibilité de passer à un rôle d'assistance par téléphone au sein de l'entreprise, mais certains ne veulent tout simplement pas. Apple n'autorise pas les employés à passer à un autre rôle d'assistance par chat dans l'entreprise, sauf en cas de nécessité médicale, ce qui aurait provoqué l'ire des membres de l'équipe des médias sociaux, toujours selon nos confrères.



Réponse dans un mois !



PS : qui a déjà fait appel à l'assistance Apple sur l'un des trois canaux sus-cités ?