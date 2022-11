Le nouveau design d'iCloud.com est disponible

Depuis moins d'un mois, les utilisateurs Apple peuvent profiter d’une toute nouvelle interface d'iCloud. On retrouve dès la page d'accueil plusieurs informations pertinentes et des accès rapides personnalisables. Après une courte période de bêta qui était disponible sur l'URL beta.icloud.com, Apple déploie le nouveau site d'iCloud à tous les utilisateurs !

Les bugs de la bêta ont été éliminés

Le rafraîchissement de l'interface d'iCloud.com était un sujet qui a longuement fait parler dans la communauté Apple, beaucoup de clients étaient lassés de l'ancien design et souhaitaient une expérience plus complète. Comme Apple écoute toujours les remontées de ses clients, les développeurs ont rapidement été mis sur le projet de l'iCloud 2.0 !



Depuis aujourd'hui, Apple propose la nouvelle interface iCloud sur le site officiel, plus besoin de passer par le lien dédié à la bêta. La bonne nouvelle, c'est que comparé à plusieurs semaines en arrière, l'interface est encore plus fluide, optimisée et sans bugs.



Le gros changement sur ce nouveau design, c'est qu'on retrouve une personnalisation très poussée, il est maintenant possible de gérer les applications que vous souhaitez voir être mises en avant dans l'accueil et même de supprimer les widgets qui ne vous intéressent pas.



Apple a également apporté des modifications dans la barre de menu tout en haut de l'écran, vous pouvez obtenir un accès rapide à toutes les applications, mais aussi créer (via le bouton +) un nouveau mail, une note, un événement dans votre calendrier iCloud, un rappel, une présentation Keynote...



N'hésitez pas à aller faire un tour sur iCloud.com pour avoir un aperçu de la nouvelle interface !

Vous verrez, ça change énormément.