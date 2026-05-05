Apple veut transformer l’industrie américaine grâce à l’IA

Apple cherche à accélérer la transformation de l’industrie américaine en misant sur l’intelligence artificielle. Lors d’un événement organisé dans le Michigan, la firme a présenté les premiers résultats de son programme Apple Manufacturing Academy, destiné à aider les entreprises à intégrer l’IA dans leurs processus de production.

Apple accélère la révolution industrielle portée par l’intelligence artificielle

Apple a organisé ce 5 mai le premier Spring Forum de son Manufacturing Academy à East Lansing, dans le Michigan. Plusieurs centaines de fabricants, universitaires et responsables industriels se sont réunis à l’Université du Michigan State (MSU) pour partager les premiers résultats concrets du programme.



L’Apple Manufacturing Academy a été lancée l’an dernier dans le cadre de l’engagement de 600 milliards de dollars de la firme envers l’économie américaine. Il s’agit d’un programme gratuit, unique en son genre en Amérique du Nord, qui associe des ingénieurs Apple et des experts de MSU pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans l’adoption de l’IA et des techniques de fabrication intelligente. Plus de 150 entreprises américaines ont déjà bénéficié de sessions de formation en présentiel, et un volet en ligne vient d’être lancé pour étendre la portée du dispositif.

L’un des exemples mis en avant lors du forum est Block Imaging, une PME du Michigan spécialisée dans la remise en état d’équipements médicaux tels que les scanners et les IRM. L’entreprise a accueilli les participants pour une visite de ses ateliers, permettant de voir comment les enseignements du programme ont été appliqués directement sur le terrain pour améliorer la productivité et la qualité.



Priya Balasubramaniam, vice-présidente des opérations produit chez Apple, a rappelé l’ambition du projet lors d’une discussion avec le président de MSU : “Notre objectif était de créer des applications concrètes pour aider les entreprises à améliorer leur productivité.” Les intervenants du forum, issus de groupes comme McKinsey, Magna ou Medtronic, ont abordé des sujets allant du rôle de l’IA physique en usine aux défis de déploiement à grande échelle.



Le programme reste ouvert aux entreprises de tout le pays, avec des inscriptions disponibles sur le site de la Manufacturing Academy de MSU.