App Store : Apple corrige (à moitié) l’accès aux mises à jour dans iOS 26.5

Avec iOS 26, Apple a discrètement modifié l’accès aux mises à jour de l’App Store, ajoutant une étape qui n’a pas tardé à agacer les utilisateurs. Face aux critiques, la firme ajuste légèrement le tir dans iOS 26.5, sans pour autant revenir à la simplicité d’avant.

C’était mieux avant

Depuis la sortie d’iOS 26.4, de nombreux utilisateurs ont remarqué que consulter les mises à jour de leurs applications demandait désormais un geste de plus. Rien de dramatique en apparence, mais suffisant pour agacer ceux qui ont pris l’habitude de vérifier manuellement leurs mises à jour au quotidien comme moi (mais pas comme Medhi, cf la photo 😅).



Le changement est intervenu silencieusement : Apple a modifié la page de compte accessible via l’icône de profil en haut à droite de l’App Store. La section “Mises à jour”, autrefois directement visible, s’est retrouvée reléguée plus bas dans la liste, derrière “Apps & Historique d’achat”. Résultat, un appui supplémentaire est nécessaire pour y accéder, ce qui a rapidement suscité des retours négatifs de la communauté.

Capture sur l'iPhone de Medhi sous iOS 26.5

Apple semble avoir entendu ces critiques. Dans la bêta d’iOS 26.5, la firme a interverti les deux sections, repositionnant “Mises à jour des apps” en tête de liste. La modification, déployée côté serveur sans mise à jour logicielle, est déjà visible sur iOS 26.4.1 comme sur la bêta. Un geste de bonne volonté, certes, mais qui ne règle pas le fond du problème : l’accès aux mises à jour nécessite toujours de passer par la page de profil, là où il était auparavant plus direct.



En attendant qu’Apple simplifie davantage ce parcours (ou pas), deux alternatives permettent de contourner l’inconvénient. La première, mise en lumière par John Gruber de Daring Fireball, consiste à effectuer un appui long sur l’icône de l’App Store depuis l’écran d’accueil : le menu contextuel propose alors un raccourci direct vers les mises à jour. La seconde option, un peu plus technique, permet de créer un raccourci personnalisé pointant directement vers cette section, à placer sur l’écran d’accueil pour un accès immédiat.



Ce genre d’ajustement discret rappelle qu’Apple continue d’affiner iOS 26 au fil des bêtas, parfois en réponse directe aux retours utilisateurs. Une nouvelle habitude à adopter, en espérant une solution plus efficace à l’avenir.