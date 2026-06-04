Poke : un agent IA tiers débarque dans iMessage pour la première fois

Poke, un agent IA tiers, a obtenu l’autorisation de fonctionner directement dans iMessage via l’infrastructure Messages for Business, marquant une première pour la plateforme.

Poke devient le premier agent IA tiers à s’inviter dans iMessage

Il aura fallu attendre plusieurs années pour que l’écosystème iMessage s’ouvre enfin à une forme d’intelligence artificielle tierce. C’est désormais chose faite avec Poke, un service d’agent IA qui vient d’obtenir l’approbation officielle d’Apple pour fonctionner directement dans l’application Messages sur iPhone.



La brèche empruntée par Poke n’est pas nouvelle : l’entreprise s’appuie sur le dispositif Messages for Business, une infrastructure qu’Apple avait lancée il y a plusieurs années pour permettre aux marques et aux entreprises de communiquer avec leurs clients via iMessage. Ce canal, conçu pour des échanges commerciaux, se retrouve aujourd’hui détourné de façon créative pour accueillir le premier agent IA autonome sur la plateforme.



Concrètement, l’utilisateur peut ouvrir une conversation avec Poke depuis son iPhone, exactement comme il le ferait avec n’importe quel contact. L’agent peut ensuite prendre en charge des requêtes variées et activer des intégrations tierces, dont la liste est consultable sur le site officiel du service. L’ambition affichée est claire : devenir un assistant capable d’agir, et pas seulement de répondre.

L’annonce a été faite directement sur X par le compte officiel de Poke, accompagnée d’une courte vidéo de démonstration. La publication a rapidement généré plusieurs dizaines de milliers d’impressions, signe que l’idée d’un agent IA natif dans Messages trouve un écho réel auprès des utilisateurs Apple.



À noter que le service rencontrait, peu après le lancement, des difficultés à répondre aux messages. Un engorgement prévisible pour un service soudainement soumis à une forte demande, même si l’hypothèse d’une intervention d’Apple ne peut pas être totalement écartée.



Reste à savoir si Apple a volontairement autorisé cette initiative ou si l’intégration de Poke pourrait être remise en question lorsque de nouvelles règles encadreront les agents IA au sein de ses applications. Une chose est sûre, cette ouverture donne envie de voir Apple adopter une approche similaire à plus grande échelle dès iOS 27.