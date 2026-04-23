Plusieurs nouveautés pour Apple Invitations dont une app iMessage

apple invitations icone app ipa iphoneApple Invitations reçoit sa deuxième mise à jour majeure en deux mois. La version 1.8, disponible dès aujourd’hui, apporte sept nouvelles fonctionnalités à l’application d’invitations numériques d’Apple, dont une très attendue : une app iMessage dédiée.

La grande nouveauté : partager ses invitations directement depuis Messages

Grâce à la nouvelle app iMessage Apple Invitations, les utilisateurs peuvent désormais partager une invitation existante sans quitter l’application Messages. Un gain de temps et de fluidité très appréciable au quotidien.

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Les 7 nouvelles fonctionnalités d’Apple Invites 1.8

Voici le détail complet des ajouts de cette mise à jour d’avril 2026 :

  • Image Playground dans la galerie de fonds : vous pouvez désormais générer facilement une image originale avec Image Playground pour créer un fond qui correspond parfaitement à l’ambiance de votre événement.
  • Modification manuelle de la liste des invités : les hôtes peuvent maintenant éditer les réponses des invités et ajuster le nombre de personnes supplémentaires.
  • Nouvelle app iMessage : partagez rapidement vos invitations directement depuis l’application Messages.
  • Vue « Tous les événements » : un nouveau tableau de bord qui regroupe en un seul endroit vos événements à venir et passés pour une meilleure visibilité.
  • Partage ou téléchargement de l’image de l’invitation : exportez facilement la carte d’invitation pour la publier sur les réseaux sociaux.
  • Améliorations de la playlist Apple Music partagée : suggestions personnalisées selon votre historique d’écoute + davantage de playlists recherchables pour trouver la bande-son parfaite de votre événement.
  • Fuseau horaire personnalisable : les hôtes peuvent maintenant indiquer le fuseau horaire de l’événement pour éviter toute confusion sur l’heure de début.

Apple a également inclus les habituelles corrections de bugs et améliorations de performances.

Apple Invitations : un service iCloud+ en pleine évolution

Lancée en février 2025, Apple Invitations reste pour l’instant exclusif à l’iPhone, même s’il bénéficie de mises à jour régulières. En mars dernier, Apple avait déjà ajouté un widget avec compte à rebours pour le prochain événement.

Rappel : créer et envoyer des invitations numériques nécessite un abonnement iCloud+. Les invités peuvent répondre gratuitement, même sans compte iCloud.

L’application Apple Invites est disponible gratuitement sur l’App Store.

Télécharger l'app gratuite Apple Invitations

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